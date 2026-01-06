VHT 2025-26: अभिषेक के शतक से उप्र क्वार्टर फाइनल में, दिल्ली ने 5 साल बाद बनाई नॉकआउट दौर में जगह

पीटीआई, राजकोट: ओपनर अभिषेक गोस्वामी (103) के शानदार शतक से उत्तर प्रदेश ने मंगलवार को विजय हजारे ट्रॉफी ग्रुप-बी मुकाबले में विदर्भ को 54 रन से हराकर अपनी लगातार छठी जीत दर्ज की और अविजित रहते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

उत्तर प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 339 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में विदर्भ की टीम नौ विकेट पर 285 रन ही बना सकी। अब उप्र को अपना अंतिम ग्रुप मैच बंगाल के विरुद्ध आठ जनवरी को खेलना है। टॉस जीतकर विदर्भ ने उप्र को बल्लेबाजी का न्योता दिया। ओपनर गोस्वामी ने कप्तान आर्यन जुयाल (24) के साथ टीम को ठोस शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 71 रन की साझेदारी की।

गोस्वामी ने 109 गेंदों में 10 चौके व दो छक्कों की मदद से 103 रन बनाए। उन्होंने ध्रुव जुरैल (56), प्रियम गर्ग (67) और रिंकू सिंह (57) के साथ अर्धशतकीय साझेदारी कर टीम को पांचवीं बार 300 से ज्यादा के स्कोर के पार पहुंचाया। इसके जवाब में विदर्भ की ओर से अमन मोखाडे ने 147 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। उप्र की ओर से कुलदीप यादव (3/52) ने तीन विकेट चटकाए। उप्र 20 अंकों के साथ अंतिम आठ में जगह बनाई। अब ग्रुप बी से क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम के लिए विदर्भ, बंगाल और बड़ौदा के बीच टक्कर है।

अमन ने दिया बंगाल को झटका अन्य मुकाबले में हैदराबाद के अमन राव ने दोहरा शतक लगाकर बंगाल की क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को झटका दिया। अमेरिका में जन्में अमन ने केवल 109 गेंदों में 12 चौके और 13 छक्कों से अविजित 200 रन बनाए और हैदराबाद ने पांच विकेट पर 352 रन का स्कोर खड़ा किया। हैदराबाद ने यह मैच 107 रनों से जीता।

दो महीने बाद मैदान पर लौटे अय्यर का अर्धशतक पिछले साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल होने के बाद मंगलवार को मैदान पर लौटते ही मुंबई के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी बल्ले से कमाल किया। ग्रुप बी मुकाबले में हिमाचल के विरुद्ध श्रेयस ने 53 गेंद में 84 रनों की पारी खेली, जिसके दम पर मुंबई ने नौ विकेट पर 299 रन का स्कोर खड़ा किया। श्रेयस के अलावा मुशीर खान ने 73 रनों की पारी खेली। वर्षा के कारण यह मुकाबला 33 ओवर का किया गया था।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी हिमाचल की टीम 32.4 ओवर में 292 रन ही बना सकी और मुंबई ने सात रन से मैच जीता। चयनकर्ताओं ने श्रेयस को न्यूजीलैंड के विरुद्ध उपकप्तान बनाया है, लेकिन उनकी उपलब्धता को लेकर फिटनेस की शर्त लगाई थी। श्रेयस ने यह तूफानी पारी खेलकर अपनी फिटनेस साबित करने के साथ ही संदेश दिया कि वह अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने को भी तैयार हैं। भारतीय टीम का पहला मैच राजकोट में 11 जनवरी को होगा।

दिल्ली पांच साल बाद नॉकआउट चरण में ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली ने ग्रुप डी मुकाबले में रेलवे को छह विकेट से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। दिल्ली की छह मैचों में यह पांचवीं जीत है। इसके साथ ही दिल्ली ने पांच साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी के नाकआउट चरण में जगह बनाई है। इस मैच में दिल्ली के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रेलवे को 179 रन पर ढेर कर दिया। नवदीप सैनी और आयुष बडोनी ने तीन-तीन विकेट लिए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली के लिए प्रियांश आर्य ने केवल 41 गेंद में 80 रनों की पारी खेल उसे आसान जीत दिलाई। प्रियांश ने 12 चौके व तीन छक्के जड़े। प्रियांश के अलावा सार्थक रंजन ने 33, नीतीश राणा ने 38 और ऋषभ पंत ने 24 रन बनाए।