VHT 2025: वापसी में फेल हुए शुभमन गिल तो सोशल मीडिया पर जमकर हो गए ट्रोल, सुनने को मिल रही हैं कड़वी बातें
शुभमन गिल से उम्मीद थी कि वह गोवा के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में दमदार पारी खेलेंगे, लेकिन वह सस्ते में आउट हो गए और इसके बाद उनको सोशल मीडिया पर जमक ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल ने फूड पोइजनिंग के कारण पिछला विजय हजारे ट्रॉफी मैच नहीं खेला था। उन्होंने आज गोवा के खिलाफ मैच में वापसी की। भारत की वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान से उम्मीद थी कि वह दमदार पारी खेलेंगे, लेकिन वह फेल हो गए। उनके फेल होने के बाद सोशल मीडिया पर गिल को जमकर ट्रोल किया जाने लगा।
गिल इस मैच में सिर्फ 11 रन ही बना सके और आउट हो गए। सीमित ओवरों में इस साल गिल का फॉर्म अच्छा नहीं रहा है। वह लगातार फेल रहे हैं और इसी कारण उन्हें टी20 वर्ल्ड कप में से अपनी जगह गंवानी पड़ी है। पिछले सात वनडे मैचों में उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला है।
सोशल मीडिया पर हो गई ट्रोलिंग
गोवा के खिलाफ सस्ते में आउट होने के बाद गिल को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। एक धड़ा उनको फ्लैट पिचों का बादशाह कह रहा है। उनके बारे में ये तक कहा जा रहा कि गिल का डाउनफॉल ऐसा है कि वह इस समय क्लब लेवल के गेंदबाज के सामने फेल हो जाएंगे।
गिल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए टेस्ट मैच में चोट लग गई थी। इस चोट के बाद ये उनका पहला 50 ओवरों का मैच था जिसमे वह बुरी तरह से फेल हो गए। गिल के लिए ये मैच 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिहाज से काफी अहम था।
shubman gill can't even play club level bowlers 😭 pic.twitter.com/bKNi4dSqq6— ` (@arrestshubman) January 6, 2026
Shubman Gill gets out on 11 runs off 12 balls in a VHT match against Goa.— Wren (@vyomanaut02) January 6, 2026
This could well be a beginning of his downfall 📉.
PS: This was his first match in 23 days. https://t.co/H6DdqgXHog pic.twitter.com/pPLz9FfvNg
Shubman Gill got out yesterday too in the practice session and today in the real match. Two days, two dismissals — consistency on point..... pic.twitter.com/JsxX7FDUoV— Rakesh (@Rakesh328334981) January 6, 2026
