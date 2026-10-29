SA vs AUS: जोश इंग्लिस के ऐतिहासिक शतक से ऑस्ट्रेलिया ने कसा शिकंजा, साउथ अफ्रीका पर मंडाराया सीरीज हार का खतरा

रॉयटर, केपटाउन। दक्षिण अफ्रीका ने गुरुवार को न्यूलैंड्स में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीसरे और निर्णायक टेस्ट के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दूसरी पारी में चार विकेट पर 140 रन बनाए। टीम की कुल बढ़त 40 रन की हो गई है, जबकि उसके छह विकेट बाकी हैं।

मैथ्यू ब्रीट्जके 19 और रयान रिकेल्टन आठ रन बनाकर क्रीज पर हैं। दक्षिण अफ्रीका की कोशिश चौथी पारी में बल्लेबाजी करने उतरने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखने की होगी। तीन टेस्ट मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। निर्णायक मुकाबला जीतने वाली टीम टेस्ट विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करेगी। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया इस स्थान पर काबिज है।

न्यूलैंड्स में पहली बार हो रहा टेस्ट मैच न्यूलैंड्स में अक्टूबर में पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मौसम गर्म रहा है, लेकिन गर्मियों के मध्य जैसी तेज गर्मी नहीं है, जिससे पिच में दरारें पड़ने और उसके टूटने की संभावना बढ़ती है। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में एडेन मार्करम एक रन बनाकर आउट हुए। मिचेल स्टार्क की गेंद पर ट्रेविस हेड ने मिडऑफ पर उनका कैच पकड़ा।

मिचेल स्टार्क का कमाल स्टार्क ने अब तक दो विकेट लिए हैं। डेविड बेडिंगहम 11 रन बनाकर आउट हुए। लगातार दूसरी पारी में पुल शाट खेलने के प्रयास में वह नाकाम रहे और जोश हेजलवुड की गेंद पर नाथन लियोन को कैच दे बैठे। मार्कस एकरमैन ने 80 गेंदों पर 62 रन की शानदार पारी खेली। यह इस टेस्ट में उनका दूसरा अर्धशतक है। उन्होंने पहली पारी में 95 रन बनाए थे। हालांकि, स्टार्क की बाउंसर पर वह असहज हो गए और स्लिप में कैमरन ग्रीन को कैच दे बैठे।