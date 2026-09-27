Temba Bavuma का ऐतिहासिक शतक और मिलर का तूफान, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर जीती सीरीज

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। कप्‍तान टेम्बा बावुमा (103) और डेविड मिलर (142) के शतक की बदौलत की बदौलत साउथ अफ्रीका ने रविवार को खेले गए दूसरे वनडे में ऑस्‍ट्रेलिया को 32 रन से शिकस्‍त दी। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका ने 3 वनडे मैचों की सीरीज पर कब्‍जा जमाया। सीरीज का आखिरी मुकाबला 30 सितंबर को खेला जाएगा।

मुकाबले की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 365 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। पहली गेंद पर ही जोश हेजलवुड ने एडेन मार्कराम को कूपर कोनोली के हाथों कैच आउट कराया। दूसरे सलामी बल्‍लेबाज क्विंटन डिकॉक भी 15 रन ही बना सके।

3 नंबर पर उतरे कप्‍तान टेम्बा बावुमा ने शतक लगाया। इसके साथ ही उन्‍होंने साउथ अफ्रीका टीम के लिए वनडे शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान बनकर इतिहास रच दिया। 27 सितंबर, 2026 को बावुमा की उम्र 36 साल और 133 दिन है।

इससे पहले साउथ अफ्रीका के लिए वनडे शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान का रिकॉर्ड फाफ डु प्लेसिस के नाम था। डु प्लेसिस 34 साल और 358 दिन के थे जब उन्होंने 6 जुलाई, 2019 को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान के तौर पर साउथ अफ्रीका के लिए 94 गेंदों में 100 रन बनाए थे।

Run It Back Please! 🥹



An innings of determination and sensational strokeplay. 💥



Here’s another look at the moment captain Temba Bavuma brought up his 6th ODI career century! 💯🩷#Unbreakable #PinkDay pic.twitter.com/GhpNEzRPeJ — Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 27, 2026 साउथ अफ्रीका की ओर से डेविड मिलर ने भी शतक लगाया। मिलर ने 93 गेंदों पर 142 रन कूटे। डुआन जानसन 27 रन बनाकर नाबाद रहे। जैक एडवर्ड्स ने 5 विकेट चटकाए। जोश हेजलवुड को 3 सफलताएं मिलीं।

366 रन चेज करने उतरी कंगारू टीम 1 गेंद पहले ही 333 रन पर ढेर हो गई। कप्‍तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने ऑस्‍ट्रेलिया को दमदार शुरुआत दी। दोनों ने मिलकर 130 रन की ओपनिंग साझेदारी की। 17वें ओवर में ब्योर्न फोर्टुइन ने मार्श (84) को बोल्‍ड किया। हेड ने भी 84 रन ही बनाए।