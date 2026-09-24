स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। साउथ अफ्रीका को मैथ्‍यू ब्रीट्ज्‍के के रूप में अपना फ्यूचर स्‍टार मिल गया है। 27 साल के मैथ्‍यू ब्रीट्ज्‍के ने गुरुवार को ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में शतक जड़कर वर्ल्‍ड रिकॉर्ड बना डाला। दाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने डरबन में खेले जा रहे मुकाबले में 106 गेंदों में 14 चौके और दो छक्‍के की मदद से 112 रन बनाए।

यह मैथ्‍यू ब्रीट्ज्‍के के वनडे करियर का दूसरा शतक है। ब्रीट्ज्‍के ने अपने वनडे डेब्‍यू के बाद से ही बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखा और अब इसी के चलते एक वर्ल्‍ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। ब्रीट्ज्‍के वनडे इतिहास में 14 पारियों के बाद सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज बन गए हैं। ब्रीट्ज्‍के ने पाकिस्‍तान के बल्‍लेबाज इमाम उल हक का रिकॉर्ड तोड़ा।

ब्रीट्ज्‍के ने 14 पारियों के बाद 822 रन बनाए। उन्‍होंने इमाम उल हक का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्‍होंने 769 रन बनाए थे। साउथ अफ्रीका के जानेमन मलान 763 रन के साथ इस लिस्‍ट में तीसरे स्‍थान पर जमे हुए हैं। अफगानिस्‍तान के इब्राहिम जदरान (749 रन) और ओमान के आकिब इलियास (744 रन) क्रमश: चौथे और पांचवें स्‍थान पर काबिज हैं।

वनडे इतिहास में 14 पारियों के बाद सबसे ज्‍यादा रन 822 - मैथ्‍यू ब्रीट्ज्‍के (साउथ अफ्रीका)

769 - इमाम उल हक (पाकिस्‍तान)

763 - जानेमन मलान (साउथ अफ्रीका)

749 - इब्राहिम जदरान (अफगानिस्‍तान)

744 - आकिब इलियास (ओमान)

729 - टॉम कूपर (नीदरलैंड्स)

712 - केविन पीटरसन (इंग्‍लैंड)󠁢󠁥󠁮 󠁧󠁿

679 - शिमरोन हेटमायर (वेस्‍टइंडीज)

674 - शुभमन गिल (भारत) साउथ अफ्रीका में अव्‍वल मैथ्‍यू ब्रीट्ज्‍के साउथ अफ्रीका के लिए शुरुआती 14 वनडे पारियों में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज भी बने। उन्‍होंने जानेमन मलान को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि अपने नाम की।