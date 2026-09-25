Asian Games 2026: हांगकांग चाइना की शानदार वापसी, लो-स्कोरिंग मैच में ओमान को दी मात

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। एशियन गेम्‍स 2026 में क्रिकेट के तीसरे मुकाबले में शुक्रवार को हांगकांग चाइना को पहली जीत मिली। हांगकांग चाइना ने ओमान को 41 रन से हराया। इससे पहले गुरुवार को मलेशिया ने हांगकांग चाइन को शिकस्‍त दी थी।

कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी हांगकांग चाइना ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 121 रन बनाए। जवाब में ओमान टीम निर्धारित ओवर में 80 रन ही बना सकी। ओमान का अगला मैच शनिवार को मलेशिया से होगा।

That’s how we do it! 🇭🇰🏏



Hong Kong, China sealed a 41-run win over Oman in Match 2 at Aichi-Nagoya 2026 Asian Games.



A strong performance from start to finish 💪 pic.twitter.com/8M5sOFHKzV — Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) September 25, 2026 पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी हांगकांग चाइना की शुरुआत खराब रही और टीम ने पहले 3 ओवर में 2 विकेट गंवा दिए। सलामी बल्‍लेबाज अंशुमन रथ ने 3 और निजाकत खान ने 5 रन बनाए। इसके बाद बाबर हयात और हफीज खान ने पारी को संभाला। दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की।

मोहम्मद अल बलुशी ने इस पार्टनरशिप को तोड़ा। उन्‍होंने 11वें ओवर में बाबर का विकेट चटकाया। हयात ने 1 सिक्‍स की मदद से 25 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली। वहीं हफीज खान ने 3 चौकों की बदौलत 37 गेंदों पर 33 रन बनाए। शिव माथुर ने 12, कप्‍तान यासिम मुर्तजा ने 18 और एहसान खान ने 16 रनों का योगदान दिया। मोहम्मद अल बलुशी ने 3 विकेट चटकाए।