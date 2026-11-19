स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हेनरी निकल्स के ऐतिहासिक शतक और ग्लेन फिलिप्स की दमदार नाबाद अर्धशतकीय पारी ने जसप्रीत बुमराह की मेहनत पर पानी फेर दिया। बुमराह की अगुवाई में भारत ने कीवी टीम के 70 रन पर पांच विकेट गिरा दिए थे। मगर निकल्स और फिलिप्स ने न्यूजीलैंड की मैच में जबरदस्त वापसी कराई।

वेलिंगटन में गुरूवार से शुरू हुए पहले टेस्ट में निकल्स और फिलिप्स ने नाबाद शतकीय साझेदारी से न्यूजीलैंड को संकट से उबारा। दोनों ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक छठे विकेट के लिए 173 रन की नाबाद साझेदारी कर ली है।

निकल्स (113) और फिलिप्स (94) रन बनाकर लौटे हैं। न्यूजीलैंड ने 82 ओवर के बाद पांच विकेट के नुकसान पर 243 रन बना लिए हैं। अब दूसरे दिन इन दोनों खिलाड़ियों की नजर न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर तक ले जाने पर होगी।

पहले बुमराह ने बरपाया कहर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, जिसे बुमराह ने बिल्कुल सही साबित किया। दाएं हाथ के गेंदबाज ने टॉम लैथम को पहले ही ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया।