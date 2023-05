नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। IPL Final 2023 28 मई 2023 का क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इस दिन आईपीएल 2023 की विजेता टीम की घोषणा हो जाएगी। आईपीएल 2023 के फाइनल के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले ही एंट्री कर ली है। जबकि गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच दूसरा क्वालीफायर मैच 26 मई को खेला जाना है।

इस मैच की विनिंग टीम फाइनल के लिए अपना टिकट कटा लेगी। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस बीच बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ये जानकारी दी है कि ये फाइनल मैच देखने के लिए बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पहुंचेंगे।

दरअसल, न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से ये जानकारी मिली है कि आईपीएल 2023 के फाइनल मैच का लुत्फ उठाने के लिए खास मेहमान अहमदाबाद पहुंचेंगे। फाइनल मैच में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पहुंचेंगे। इसके साथ ही बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ये कहा है कि फाइनल मैच में वह खास मेहमानों से एशिया कप 2023 को लेकर भी अहम बातचीत करेंगे। इस दौरान एशिया कप का भी भविष्य तय होगा।

गौरतलब है कि एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन बीसीसीआई (BCCI) के सचिव जय शाह ने भारत का पाकिस्तान दौरा करने से साफ इंकार कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच एशिया कप के वेन्यू को लेकर लगातार बहस जारी है।

