नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। मुंबई इंडियंस के मेंटर सचिन तेंदुलकर ने बुधवार को अपनी 28वीं मैरिज एनिवर्सरी (Sachin Tendulkar Marriage Anniversary) सेलिब्रेट की। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर लिए यह खुशी उस वक्त दोगुनी हो गई, जब MI ने IPL 2023 के एलिमिनेटर मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 81 रनों से हरा दिया।

पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने कैमरून ग्रीन के 23 गेंदों में 41 रन और सूर्यकुमार यादव और नेहाल वढेरा के अहम योगदान की मदद से 20 ओवर में 8 विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में आकाश मधवाल के 5 विकेट हॉल ने एलएसजी को 101 रनों पर समेटने में मदद की।

एमआई ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें टीम की सह-मालिक नीता अंबानी ने तेंदुलकर से एमआई की जीत पर कुछ शब्द कहने के लिए कहा। सचिन ने कहा कि उनकी सालगिरह पर यह सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट है। साथ ही सचिन ने ग्रीन और सूर्या की साझेदारी की तारीफ की।

"This is the best anniversary gift that I can get."

𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐁𝐥𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 sums up our commanding win in the Eliminator.