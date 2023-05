नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। आईपीएल 2023 फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स ने गुजरात टाइटंस को रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से मात दे दी दिया। इस रोमांचक मुकाबले के आखिरी ओवर में 13 रन की जरूरत थी।

इस ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहित शर्मा ने पहला चार गेंदों में शानदार गेंदबाजी की, लेकिन अंतिम दो गेंदों पर रवींद्र जडेजा ने दो शानदार शॉट जड़ दिए। चौथी पांचवी गेंद पर जड्डू ने सीधे बल्ले से छक्का जड़ दिया। वहीं, आखिरी गेंद पर फाइन लेग की ओर उन्होंने चौका जड़ दिया।

इस मैच के हीरो रहे रवींद्र जडेजा ने पहली पारी में शुभमन गिल को आउट कर दिया था। हालांकि, गिल स्टंप आउट हुए थे और विकेट के पीछे माही ने कमाल की विकेटकीपिंग की। इस मैच में जडेजा ने 4 ओवर में 38 रन देकर 1 विकेट झटके। वहीं, बल्लेबाजी करते हुए जडेजा ने 6 गेंदों पर 15 रन बनाए।

हालांकि, इस 15 रन की अहमियत काफी ज्यादा है। इस मैच को देखने के लिए रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी स्टेडियम में मौजूद थी। अपने पति के बल्ले से निकले विजयी रन को देखकर वो काफी भावुक हो गईं।

जैसे ही जड्डू ने विजयी शॉट लगाया रिवाबा की आंखें खुशी से नम हो गई। मैच खत्म होने के बाद रिवाबा ने अपने पति से मुलाकात करते हुए सबसे पहले जडेजा के पैर छुए और उसके बाद जड्डू ने उन्हें गले से लगा लिया। सोशल मीडिया पर दोनों के कुछ प्यारी तस्वीरें वायरल हो रही है।

This is an Indian woman touch the feet of her husband, wearing a pallu on her head, this shows the Hindu culture, this is the perfect Hindu woman. #RavindraJadeja with his wife Rivaba jadeja ✨take a bow!!! pic.twitter.com/2KM08wuH0C

Jadeja’s wife had a cute moment on the field which was loved by every Indian.

She touched his feet and covered her head and people called it the Indian culture.

I just think is is unfair to the hijab when a Hindu covering their head is culture and a Muslim doing the same is not pic.twitter.com/ol2fF2LNtC