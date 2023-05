नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। एमएस धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी में चेन्नई सुपरकिंग्स ने पांचवी बार आईपीएल ट्रॉफी उठा ली। हालांकि, यह सीजन 41 वर्षीय क्रिकेटर एमएस धोनी के लिए खेलने आसान नहीं रहा। सीजन के शुरुआत से ही माही अपने घुटने की चोट से परेशान थे।

घुटने की चोट की वजह से ही वो इस पूरे सीजन निचले क्रम में बल्लेबाजी करने आए। इस सीजन उन्होंने बल्लेबाजी करते दौरान दौड़कर रन बनाने से ज्यादा बड़े शॉट लगाने की कोशिश की। हालांकि, चोट के बावजूद भी उन्होंने इस सीजन एक भी मैच में आराम नहीं किया।

मैच खत्म होने के बाद वो तुरंत अपने घुटने पर आइस पैक लगा लेते थे।

Video of the day - MS Dhoni and CSK taking lap of honour to Chepauk fans & MS Dhoni signing on Sunil Gavaskar's shirt.

What a beautiful video - This is goosebumps! pic.twitter.com/1DrBkDpWte