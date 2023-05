नई दिल्ली, पीयूष कुमार। आईपीएल 2023 सीजन में भले ही क्रिकेटर्स ने अपना जलवा बिखेरा, लेकिन यह साल एमएस धोनी (MS Dhoni) के लिए बेहद खास रहा है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलिवदा कह चुके एमएस धोनी का यह आखिरी लीग साबित होगी या नहीं?

इस सवाल का जवाब सिर्फ धोनी के पास ही है। लेकिन, भारत के लोगों ने इस सीजन मानों उन्हें एक शानदार फेयरवेल दे दी है। दरअसल, इस सीजन चेन्नई ने जिन-जिन शहरों में मुकाबले खेले। वहां, पर सबसे ज्यादा लोग एमएस धोनी को ही चीयर करने पहुंचे।

आइए जानते हैं कि इस सीजन एम एस धोनी के साथ क्या-क्या दिलचस्प घटनाएं घटी।

जब सुनील गावस्कर ने लिया माही से ऑटोग्राफ

इस सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच के बाद जब चेपॉक में चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाड़ी मए चिदंबरम स्टेडियम का चक्कर (लैप ऑफ ऑनर) लगा रहे थे तो गावस्कर ने धोनी से उनकी शर्ट पर ऑटोग्राफ देने को कहा।

स्टार स्पोर्ट्स के शेयर किये गए वीडियो में पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा, "जब मुझे पता चला कि चेन्नई सुपरकिंग्स और महेंद्र सिंह धोनी चेपॉक में लैप ऑफ ऑनर लगाने वाले हैं तो मैंने कुछ खास करने का सोचा। यही कारण है कि मैं महेंद्र सिंह धोनी का ऑटोग्राफ लेने के लिए उनकी ओर भागा। यह चेपॉक में उसका आखिरी घरेलू मैच था।’

मैं माही के पास गया और अपने शर्ट पर उनसे ऑटोग्राफ देने का आग्रह किया। यह मेरे लिए काफी विशेष लम्हा था क्योंकि इस खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट में शानदार योगदान दिया है।’

Legend #SunilGavaskar reveals why Thala Dhoni’s autograph will be ♾ treasured.

The Little Master remembers two of #TeamIndia's most iconic moments ft. @msdhoni & @therealkapildev that he will cherish forever! 💯

Tune-in to more heartfelt content at #IPLonStar. #BetterTogether pic.twitter.com/QM2ozYZTJO