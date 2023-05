नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। आईपीएल 2023 के खिताब पर चेन्नई सुपर किंग्स ने कब्जा जमाया। फाइनल मुकाबले में माही की येलो आर्मी डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात पर भारी पड़ी। आखिरी दो गेंदों पर जडेजा के बल्ले से निकले छक्के और चौके ने सीएसके के खेमे को जश्न में डूबने का यादगार पल दिया। वहीं, गुजरात के लिए गेंद से मोहित शर्मा सबसे बड़े हीरो बनते-बनते रह गए।

मोहित ने इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन के फाइनल ओवर में अपना सबकुछ झोंका, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहने के बाद मोहित निराश और हताश नजर आए। हालांकि, मोहित के सिर पर हाथ फेरते हुए धोनी ने उनका हौसला बढ़ाया, तो कप्तान हार्दिक ने अपने गेंदबाज को गले से लगाया।

दरअसल, सोशल मीडिया पर आखिरी गेंद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें धोनी गुजरात के सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में जब धोनी मोहित से हाथ मिलाते हैं, तो वह उनके सिर पर हाथ फेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहित गुजरात के लिए फाइनल में हीरो बनते-बनते रह गए।

लास्ट ओवर की आखिरी बॉल पर रवींद्र जडेजा के बल्ले से निकले चौके के साथ ही मोहित शर्मा का चेहरा उतर गया था। मोहित सिर को नीचे झुकाए आगे की ओर बढ़ रहे थे, तभी गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या उनकी तरफ आते हैं और अपने गेंदबाज को गले से लगा लेते हैं।

Never really liked this man, for no reason.

But you showed immense maturity upon losing the match. Take a bow Hardik Pandya & Mohit Sharma.#CSKvGT #IPL2023Final#CSKCSKCSK #MSDhoni #CongratulationsCSK #MohitSharma pic.twitter.com/0eXJ5Xy1LV