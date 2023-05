नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और गुजरात टाइटन्स (GT) के बीच आईपीएल 2023 का फाइनल खेला जाना है। फिलहाल, बारिश के चलते मैच नहीं शुरू हो सका और अब रिजर्व डे के दिन मैच खेला जाएगा। सोमवार को मैच अपने तय समय पर शुरू होगा।

गौरतलब हो कि तेज बारिश के चलते रविवार को खेले जाने वाला आईपीएल फाइनल (IPL Final 2023) नहीं हो सका। अब यह रिजर्व डे (Reserve Day Rules) यानी सोमवार को खेला जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को बारिश की संभावना नहीं थी, लेकिन काफी देर हुई बारिश के कारण मैच समय से शुरु नहीं हो सका और अंपायर ने मैच रद्द कर दिया।

Thanks to all the fans for their continued patience and support 👏🏻👏🏻

See you tomorrow in Ahmedabad 🤗

⏰ 7:30 PM IST #TATAIPL | #Final | #CSKvGT pic.twitter.com/2UUkSKYmKO