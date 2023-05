नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। बुधवार को आईपीएल 2023 के एलिमिनेटर मुकाबले में एलएसजी के खिलाफ पांच विकेट लेने के बाद भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह, अनिल कुंबले और वीरेंद्र सहवाग ने गेंदबाज आकाश मधवाल की तारीफ की है।

आकाश का शानदार प्रदर्शन-

मुंबई ने 20 ओवरों में कैमरन ग्रीन के 41 और सूर्यकुमार यादव और नेहल वढेरा के कैमियो के दम पर 182 का स्कोर खड़ा किया। क्वालिफायर दो में प्रवेश करने के लिए 183 का पीछा करते हुए एलएसजी की शुरुआत खराब रही क्योंकि आकाश मधवाल ने शुरुआत में प्रेरक मांकड़ का विकेट लिया।

जल्द गिरते रहे लखनऊ के विकेट-

इसके बाद काइल मेयर का विकेट भी जल्द ही गिर गया, जिसके बाद मार्कस स्टोइनिस ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन क्रुणाल पांड्या का विकेट गिरते ही मैच एलएसजी के हाथों से फिसलता हुआ दिखा। मुंबई के गेंदबाद मधवाल ने शुरू से ही लखनऊ के बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने का समय नहीं दिया।

आकाश ने रिकॉर्ड गेंदबाजी की-

29 वर्षीय ने लगातार गेंदों पर आयुष बडोनी और निकोलस पूरन का विकेट लिया। इसके बाद मधवाल ने रवि बिश्नोई और मोहसिन खान को पवेलियन भेजकर लखनऊ की पारी को खत्म किया। मधवाल ने 3.3 ओवर में 5/5 के रिकॉर्ड आंकड़े के साथ अपनी पारी समाप्त की।

चारों तरफ आकाश को मिली सराहना-

इसके बाद मधवाल को चारों ओर सहवाग, बुमराह और कुंबले जैसे खिलाड़ियों से प्रशंसा मिल रही है। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज ने कहा कि नए खिलाड़ियों को आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करते और टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ते हुए देखना अच्छा है।

सहवाग ने किया ट्वीट-

सहवाग ने ट्विटर का सहारा लेते हुए कहा कि आकाश मधवाल ने एलिमिनेटर में 5 विकेट लिए हैं। उन्होंने आखिरी लीग गेम में हैदराबाद के खिलाफ करो या मरो वाले मैच की हालत में 4 लिए थे। नए खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखकर बहुत खुशी हुई। यह आईपीएल का वह सीजन है, जहां कई अनुभवी लोगों का सीजन शानदार रहा है और कई नए खिलाड़ियों ने एक गहरी छाप छोड़ी है। मुंबई को एक शानदार जीत के लिए बधाई। क्या वे लीग चरण में चौथे स्थान पर रहने के बाद आईपीएल जीतने वाली पहली टीम बनेंगे?

Akash Madhwal 5 wickets in the eliminator after the 4 he took in the last league game which was a do or die game . Such a delight to see newcomers doing well. This is the season where many of the experience guys have had a great season and many newcomers have made a big mark.… pic.twitter.com/ofZI0yk8af