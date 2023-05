नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Hardik Pandya Will Wear New Jersey against SRH IPL 2023। हार्दिक पांड्या के नेतृत्व वाली गुजरात टाइटंस का आईपीएल 2023 का अब तक का प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा है। गुजरात टीम ने अब तक कुल 12 मुकाबले खेलते हुए कुल 8 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 4 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा।

इस वक्त गुजरात टाइटंस अंक तालिका पर पहले स्थान पर 16 अंक के साथ विराजमान है। आईपीएल 2023 के 57वें मैच में गुजरात टाइटंस को मुंबई इंडियंस के हाथों 27 रन से हार मिली। ऐसे में गुजरात का अगला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 15 मई को होम ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जाना है।

इस मैच में गुजरात टाइटंस एक खास जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेगी। इसकी जानकारी गुजरात टाइटंस ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर दी है। आइए जानते हैं आखिरी क्यों अपने होम ग्राउंड पर गुजरात टीम अलग जर्सी पहने दिखेगी?

दरअसल, आईपीएल 2023 (IPL 2023) में धमाकेदार प्रदर्शन कर रही गुजरात टाइटंस की टीम (Gujarat Titans) का अगला मैच सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 15 मई को होना है। इस मैच में गुजरात टाइटंस एक खास तरह की जर्सी पहनकर मैदान पर कदम रखेगी। इसकी जानकारी गुजरात टाइटंस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से मिली है। बता दें कि गुजरात टाइटंस लोगों में कैंसर के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए ये खास जर्सी पहनेगी।

गुजरात टाइटंस ने एक वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, ''हम तैयार है लेवेंडर रंग के साथ जंग लड़ने के लिए। सोमवार को इस खास वजह के साथ हम नई जर्सी पहने उतरेंगे। गुजरात टाइटंस आपकी हेल्थ का ध्यान रखती है। हम कैंसर के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे है।''

गुजरात टाइटंस के CEO ने कहा, ''कैंसर की वजह से हर दिन दुनिया में कई मिलियन लोगों की मृत्यु होती है, जिससे उनके परिवार पर बुरा असर पड़ता है। हम खुश है कि हम अपनी तरफ से एक छोटा सा कदम उठा रहे है, जिससे हम सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहे है, बल्कि लोगों को कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पता लगाने और शुरू से ही रोकने के लिए जागरूक कर रहे हैं।''

We are ready to don the lavender colours this Monday for a special cause 💜

Gujarat Titans cares about the health and wellness of one and all! Join us as we strive to raise awareness against cancer 🙌#GTvSRH | #AavaDe | #TATAIPL 2023 pic.twitter.com/0yBytStHjR