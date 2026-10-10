IND W vs ZIM W: भारत दौरे के लिए जिम्बाब्वे टीम का एलान, 16 अक्टूबर से रायपुर में होगी टी20 सीरीज

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। जिम्बाब्वे महिला टीम ने भारत के अपने ऐतिहासिक व्हाइट-बॉल दौरे के लिए 15 खिलाड़ियों की टीम का एलान किया है। यह दोनों देशों के बीच पहली द्विपक्षीय सीरीज होगी। जोसेफिन न्कोमो जिम्‍बाब्‍वे टीम की कमान संभालेंगी। यह दौरा जिम्बाब्वे के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हाल ही में मिली कामयाबी को और आगे ले जाने का एक मौका है।

इस दौरे में तीन T20I और उसके बाद तीन ODI मैच खेले जाएंगे। ODI सीरीज ICC महिला चैंपियनशिप का हिस्सा होगी। T20I मैच 16, 18 और 20 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में खेले जाएंगे। इसके बाद ODI मैच 23, 25 और 28 अक्टूबर को वड़ोदरा के बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होंगे।

टी20 सीरीज का शेड्यूल पहला टी20: 16 अक्‍टूबर, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम

दूसरा टी20: 18 अक्‍टूबर, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम

तीसरा टी20: 20 अक्‍टूबर, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम वनडे सीरीज का शेड्यूल पहला वनडे: 23 अक्‍टूबर, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम

दूसरा वनडे: 25 अक्‍टूबर, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम

तीसरा वनडे: 28 अक्‍टूबर, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम हरारे स्पोर्ट्स क्लब में वेस्टइंडीज महिला टीम के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद जिम्बाब्वे की महिलाएं नई उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ सीरीज में उतरेगी। चार विकेट से मिली यह जीत इसलिए भी बहुत अहम थी क्योंकि इससे जिम्बाब्वे को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पहली जीत और ICC महिला चैंपियनशिप में अपनी पहली जीत मिली।

इस ऐतिहासिक नतीजे ने दिखा दिया कि जिम्बाब्वे मजबूत अंतरराष्ट्रीय टीमों का मुकाबला करने में सक्षम है। अनुशासित गेंदबाजी, जोश भरी फील्डिंग और मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते समय संयम बनाए रखने की वजह से मेजबान टीम यादगार जीत हासिल करने में कामयाब रही। उस कामयाबी में न्याशा ग्वांजुरा ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 33 रन देकर 4 विकेट लिए।

बैटिंग ग्रुप में मोडेस्टर मुपाचिकवा, शार्न मेयर्स, चिपो मुगेरी-तिरिपानो, केलिस न्धलोवु और बेलोव्ड बिजा शामिल हैं, जिससे टीम को बैटिंग ऑर्डर में अनुभव और कई विकल्प मिलते हैं। न्कोमो और नोमवेलो सिबांडा भी इस कैंपेन में अपना कीमती इंटरनेशनल अनुभव लेकर आएंगी।

छह मैचों का यह दौरा जिम्बाब्वे के लिए एक मजबूत भारतीय टीम के खिलाफ अपनी क्षमता परखने का मौका होगा, खासकर वनडे फॉर्मेट में, जहां चैंपियनशिप के प्‍वाइंट्स दांव पर होंगे। T20I सीरीज, लंबे व्हाइट-बॉल फॉर्मेट पर फोकस करने से पहले, टीम कॉम्बिनेशन को परखने और लय बनाने का शुरुआती मौका देंगे।