शराब की लत, रिहैब सेंटर और युजवेंद्र चहल... दर्द से उबरने की ये कहानी कर देगी भावुक

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के बारे में कौन नहीं जानता। इस खिलाड़ी ने अपनी फिरकी से अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों को नचाया है। हालांकि, इस समय वह टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, लेकिन आईपीएल में कमाल दिखा रहे हैं। चहल के लिए बीते कुछ साल आसान नहीं रहे हैं। इस दौरान वह टीम से बाहर भी गए और उनका तलाक भी हुआ। इस दौरान चहल को शराब की लत भी लग गई जिससे उन्होंने बड़ी मुश्किल से छुटकारा पाया।

चहल ने कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा से शादी की थी, लेकिन 2025 में दोनों को तलाक हो गया। चहल ने भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा के पॉडकास्ट में बताया है कि उन्हें शराब की लत लग गई थी जिसे छुड़ाने के लिए उन्होंने रिहैब का सहारा लिया।

28 दिन रहे रिहैब में आकाश ने जब चहल से पूछा कि उनके मुश्किल समय में कौन उनके साथ था तो चहल ने बताया कि उनके दोस्त और परिवार उनके साथ था। आकाश ने इसके बाद चहल से शराब छोड़ने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, "पिछले साल काउंटी क्रिकेट के बाद मैंने शराब छोड़ दी थी। मैं रिहैब सेंटर में गया और 28 दिन तक वहां रहा। अब मुझे पता है कि कैसे चीजों को संभालना है। उस फैसले ने मेरे जीवन में काफी बड़ा अंतर पैदा किया। मैं पहले से ज्यादा परिपक्व हो गया। मेरे इमोशंस अब बैलेंस हैं। पिछले आईपीएल में मुझे लग रहा था कि मैं दोबारा से 30 साल का हो गया हूं।"