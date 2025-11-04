MUM vs RAJ: यशस्वी जायसवाल ने ठोका दमदार शतक, रणजी ट्रॉफी में हासिल किया बड़ा मुकाम
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने साउथ अफ्रीका सीरीज की तैयारी के लिए रणजी ट्रॉफी को चुना और राजस्थान के खिलाफ शानदार शतक जमाया। उन्होंने पहली पारी में अर्धशतक और दूसरी पारी में सैकड़ा जमाया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को कई दिग्गज काफी पसंद करते हैं और उन्हें भारत का भविष्य मानते हैं। इसी कारण जब जायसवाल भारत की वनडे और टी20 टीम में चुने नहीं जाते तो टीम मैनेजमेंट की आलोचना होती है। यशस्वी का टैलेंट भी ऐसा है कि वह तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं, लेकिन वह सिर्फ टेस्ट में भारतीय टीम का अहम हिस्सा हैं। हालांकि, यशस्वी तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। रणजी ट्रॉफी में उन्होंने एक और शानदार पारी खेल टीम मैनेजमेंट का ध्यान अपनी तरफ खींचा है।
इस समय जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मैच में यशस्वी ने मुंबई से खेलते हुए राजस्थान के खिलाफ शतक जमाया है। ये एक तरह से यशस्वी का घरेलू मैदान ही है क्योंकि वह आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। यशस्वी ने इस मैच की पहली पारी में 67 रन बनाए थे और शतक के करीब तक नहीं जा सके थे। हालांकि, दूसरी पारी में उन्होंने कमाल करते हुए शतकीय पारी खेली। उन्होंने 174 गेंदों का सामना करते हुए 18 चौके और एक छक्का मारा।
नहीं मिली जीत
हालांकि, मुंबई को इस मैच में जीत नहीं मिली और मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। मुंबई ने पहली पारी में 254 रन बनाए थे। राजस्थान ने अपनी पहली पारी में विशाल स्कोर खड़ा किया और छह विकेट के नुकसान पर 617 रनों पर पारी घोषित कर दी। मुंबई मैच के आखिरी दिन मंगलवार को अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट के नुकसान पर 269 रन ही बना सकी। यशस्वी के अलावा मुशीर खान ने 115 गेंदों पर नौ चौकों की मदद से 63 रन बनाए।
यशस्वी ने इस पारी के दौरान एक मुकाम भी हासिल कर लिया। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में अपने 1000 रन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने 10 मैचों में 57 रनों की औसत से ये मुकाम हासिल किया।
साउथ अफ्रीका सीरीज की तैयारी
यशस्वी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से लौटे हैं जहां वह वनडे सीरीज में टीम इंडिया के साथ थे। हालांकि, उन्हें एक भी मैच में मौका नहीं मिला था। भारत लौटते ही उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेलने का फैसला किया ताकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसी महीने से शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज की तैयारी कर सकें।
