WPL 2027 Auction Live, RCB Squad: ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर के बाद महाराष्ट्र की महिला बैटर के लिए आरसीबी ने खोला खजाना
आरसीबी ने पिछले सीजन खिताब अपने नाम किया था और इस सीजन उसने अपनी विजयी टीम की अधिकतर खिलाड़ियों को बनाए रखा है।
HighLights
आरसीबी ने पिछले सीजन डब्ल्यूपीएल का खिताब जीता था
आरसीबी ने अपनी 13 खिलाड़ियों को किया रिटेन
1.15 करोड़ रुपये का पर्स लेकर उतरेगी आरसीबी
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विमंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के अगले सीजन की नीलामी में सभी की नजरें मौजूदा विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) पर रहेंगी। स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली इस टीम ने नीलामी से पहले अपनी उस मुख्य टीम को बनाए रखा है जिसने उसे खिताब दिलाया था।
आरसीबी ने अपनी 17 सदस्यीय विजेता टीम में से 13 खिलाड़ियों को बनाए रखा है जबकि चार खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। आरसीबी ने ग्रेस हैरिस और लिंसे स्मिथ को रिलीज करने का फैसला किया था। वहीं, डायलान हेमलता और गौतमी नाइक जैसी भारतीय खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है।
कितना है पर्स?
आरसीबी 1.15 करोड़ रुपये के पर्स के साथ नीलामी में उतरेगी और यह इस नीलामी में तीसरा सबसे बड़ा पर्स है। आरसीबी से ज्यादा रकम यूपी वॉरियर्स, गुजरात टाइटंस के पास है। आरसीबी के पास पांच जगह खाली हैं जिसमें से वह ज्यादा से ज्यादा दो विदेशी खिलाड़ियों को खरीद सकती है।
रिटेन की गईं खिलाड़ी
स्मृति मंधाना (कप्तान), एलिस पैरी, ऋचा घोष, श्रेयांका पाटिल, लॉरेन बेल, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, पूजा वस्त्राकर, प्रेमा रावत, जॉर्जिया वॉल, नादिन डी क्लार्क, सयाली सतघरे, प्रत्यूषा कुमार।
रिलीज की गईं खिलाड़ी
ग्रेस हैरिस, लिंसे स्मिथ, डायलान हेमलता और गौतमी नाइक
नीलामी के दिन खरीदे गए खिलाड़ी
- ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जेस जोनासन का नाम आया। उनकी बेस प्राइस 40 लाख रुपये है। आरसीबी ने सबसे पहले पैडल उठाया। आरसीबी को किसी से टक्कर नहीं मिली। इस तरह जेस जोनासन अपनी बेस प्राइस में आरसीबी का हिस्सा बनीं।
- तेजल हसबनिस का नाम आया। इनकी बेस प्राइस 30 लाख रुपये है। महाराष्ट्र की महिला बल्लेबाज के लिए आरसीबी ने पैडल उठाया। अन्य फ्रेंचाइजी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस तरह तेजल अपनी बेस प्राइस में आरसीबी का हिस्सा बनीं।