स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विमंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के अगले सीजन की नीलामी में सभी की नजरें मौजूदा विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) पर रहेंगी। स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली इस टीम ने नीलामी से पहले अपनी उस मुख्य टीम को बनाए रखा है जिसने उसे खिताब दिलाया था।

आरसीबी ने अपनी 17 सदस्यीय विजेता टीम में से 13 खिलाड़ियों को बनाए रखा है जबकि चार खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। आरसीबी ने ग्रेस हैरिस और लिंसे स्मिथ को रिलीज करने का फैसला किया था। वहीं, डायलान हेमलता और गौतमी नाइक जैसी भारतीय खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है।

कितना है पर्स? आरसीबी 1.15 करोड़ रुपये के पर्स के साथ नीलामी में उतरेगी और यह इस नीलामी में तीसरा सबसे बड़ा पर्स है। आरसीबी से ज्यादा रकम यूपी वॉरियर्स, गुजरात टाइटंस के पास है। आरसीबी के पास पांच जगह खाली हैं जिसमें से वह ज्यादा से ज्यादा दो विदेशी खिलाड़ियों को खरीद सकती है।