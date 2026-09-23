शॉल पहनाई, तिलक लगाकर गले में डाली माला; वनडे सीरीज के लिए केरल पहुंचे विराट कोहली का हुआ जोरदार स्वागत- Video

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। इस सीरीज का पहला मैच रविवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जाना है। सीरीज में सभी की नजरें विराट कोहली पर रहेंगी जो अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट ही खेलते हैं और विराट इस सीरीज के लिए केरल पहुंच चुके हैं।

विराट इस समय करियर के उस दौर में हैं जहां उनके लिए हर सीरीज काफी अहम है क्योंकि उनका अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में खेलना पक्का नहीं माना जा रहा है। हालांकि,विराट ने लगातार रन बनाकर साबित किया है कि उनमें अभी भी काफी दम है।

टीम होटल में हुआ स्वागत इस सीरीज में भी विराट को कोशिश ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की होगी ताकि वह अपनी दावेदारी को मजबूत कर सकें। इस सीरीज के लिए विराट ने जमकर तैयारी की है जिसे अंजाम देने के लिए वह आज तिरुवनंतपुरम पहुंच गए हैं। विराट का टीम इंडिया के होटल में जोरदार स्वागत हुआ। होटल के स्टाफ ने उनको शॉल उड़ाया और तिलक लगाकर माला पहनाकर स्वागत किया।