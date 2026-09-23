शॉल पहनाई, तिलक लगाकर गले में डाली माला; वनडे सीरीज के लिए केरल पहुंचे विराट कोहली का हुआ जोरदार स्वागत- Video
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तिरुवनंतपुरम पहुंच गए हैं। टीम ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। इस सीरीज का पहला मैच रविवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जाना है। सीरीज में सभी की नजरें विराट कोहली पर रहेंगी जो अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट ही खेलते हैं और विराट इस सीरीज के लिए केरल पहुंच चुके हैं।
विराट इस समय करियर के उस दौर में हैं जहां उनके लिए हर सीरीज काफी अहम है क्योंकि उनका अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में खेलना पक्का नहीं माना जा रहा है। हालांकि,विराट ने लगातार रन बनाकर साबित किया है कि उनमें अभी भी काफी दम है।
टीम होटल में हुआ स्वागत
इस सीरीज में भी विराट को कोशिश ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की होगी ताकि वह अपनी दावेदारी को मजबूत कर सकें। इस सीरीज के लिए विराट ने जमकर तैयारी की है जिसे अंजाम देने के लिए वह आज तिरुवनंतपुरम पहुंच गए हैं। विराट का टीम इंडिया के होटल में जोरदार स्वागत हुआ। होटल के स्टाफ ने उनको शॉल उड़ाया और तिलक लगाकर माला पहनाकर स्वागत किया।
होटल स्टाफ द्वारा किए गए विराट के स्वागत का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीरीज के ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इसे शेयर किया है।
The King has checked in 👑🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) September 23, 2026
Virat Kohli is ready for another ODI chapter 🇮🇳
Watch him in action, #INDvWI, 1st ODI 👉 SUN, 27th SEP, 1 PM pic.twitter.com/cpz2uTrAoO
ऐसा है शेड्यूल
भारत को अपना पहला मैच रविवार को तिरुवनंतपुरम में खेलना है। इसके बाद दोनों टीमें गुवाहाटी जाएंगी जहां 30 सितंबर क दूसरा वनडे खेला जाएगा। तीन अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ तीसरे वनडे मैच की मेजबानी करेगा। इसके बाद भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। विराट इसका हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि वह इस फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं।
सीरीज का पहला मैच छह अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा। नौ तारीख को दूसरा मैच रांची में होगा। 11 तारीख को इंदौर का होल्कर स्टेडियम तीसरे मैच की मेजबानी करेगा। 14 तारीफ को हैदराबाद में चौथा टी20 होगा। सीरीज का आखिरी मैच 17 अक्टूबर को बेंगलुरू में खेला जाएगा।
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