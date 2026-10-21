स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में भारतीय टीम नई रणनीति के साथ मैदान पर उतर सकती है। भारत घर में वेस्टइंडीज सीरीज में दो स्पिन ऑलराउंडर के साथ खेल रहा था। मगर न्यूजीलैंड में टीम इंडिया परिस्थितियों को देखते हुए एक अतिरिक्त तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के विकल्प के साथ उतर सकता है।

न्यूजीलैंड की पिच पर देखा गया है कि तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है। इस वजह से अक्षर पटेल की जगह भारत एक अतिरिक्त तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर को मौका दे सकता है। अक्षर की जगह रेड्डी को मिल सकती है जगह वेस्टइंडीज सीरीज में अक्षर को खेलने का मौका मिला। मगर न्यूजीलैंड में तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है। इसलिए श्रेयस अय्यर शिवम दुबे के अलावा, नितीश कुमार रेड्डी के रूप में एक अतिरिक्त तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के विकल्प के साथ उतर सकते हैं।

जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में तेज गेंदबाजी की कमान चार साल टीम में लौटे भुवनेश्वर कुमार संभालेंगे। भुवी का साथ बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह देंगे। तीसरे तेज गेंदबाजी के विकल्प के रूप में प्रिंस यादव दिख सकते हैं।