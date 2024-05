T20 World Cup 2024 के लिए Indian Team के 10 खिलाड़ी पहुंचे न्यूयॉर्क, रोहित शर्मा ने शेयर की तस्वीर

न्यूयॉर्क पहुंचने वाले खिलाड़ियों में रोहित, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल शामिल थे। उनके साथ रिजर्व खिलाड़ी शुभमन गिल और खलील अहमद भी अमेरिका पहुंचे। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या सहित अन्य खिलाड़ी अगले बैच में रवाना होंगे।

2 जून से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2024 अमेरिका और वेस्टइंडीज की मेजबानी में खेला जाए। भारतीय क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत 5 जून से आयरलैंड के खिलाफ करेगी। उससे पहले भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र प्रैक्टिस मैच खेलेगी। भारत का सामना 9 जून को पाकिस्तान से होगा, इसके बाद ग्रुप ए में सह-मेजबान अमेरिका (12 जून) और कनाडा (15 जून) के साथ मैच होंगे।

.@ImRo45, @RishabhPant17, #SuryakumarYadav and other @BCCI members are all set for #T20Mahayudh as they arrive in the US to kick off their journey in the ICC Men's T20 World Cup!

Stay updated on Team India's preparations daily with #FollowtheBlues on Star Sports Network! pic.twitter.com/BUWC1WcXXj— Star Sports (@StarSportsIndia) May 26, 2024