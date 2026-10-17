न्यूजीलैंड दौरे पर 5 खिलाड़ियों का खर्च उठाएंगे शुभमन गिल, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल न्यूजीलैंड दौरे पर कुछ ऐसा करने वाले हैं जो पहले शायद ही किसी भारतीय कप्तान ने किया हो। गिल इस दौरे पर पांच खिलाड़ियों का खर्चा खुद उठाएंगे। इसके लिए वह बीसीसीआई से मदद नहीं लेंगे।

भारत को न्यूजीलैंड दौरे पर पांच मैचों की वनडे और दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इन दोनों सीरीजों के लिए भारतीय टीम का एलान हो गया है। गिल शुरुआती तीन वनडे मैचों में खेलेंगे और इसके बाद टेस्ट की तैयारी के लिए निकल जाएंगे। उनकी गैरमौजूदगी में श्रेयस अय्यर टीम की कप्तानी करेंगे।

साथ ले जाएंगे गेंदबाज दरअसल, गिल न्यूजीलैंड दौरे पर चार से पांच नेट गेंदबाज अपने साथ ले जाएंगे और इन सभी का खर्चा वह खुद उठाएंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। हालांकि, बीसीसीआई ने भी टीम के साथ नेट गेंदबाज भेजने का फैसला किया है, लेकिन गिल एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने साथ अलग से नेट गेंदबाजों का सेट ले जाना चाहते हैं। यह किसी भी भारतीय क्रिकेटर द्वारा पहली बार किया जा रहा है कि वह अपने साथ नेट गेंदबाज ले जा रहा है और उनका खर्चा भी खुद उठा रहा है।

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, "यह काफी रोचक है। गिल इंडिया-ए के साथ टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं क्योंकि वह वनडे सीरीज खेलेंगे। वह न्यूजीलैंड के लिए 23-24 अक्टूबर को निकलेंगे। चार से पांच गेंदबाज उनके साथ जाएंगे जिनका खर्चा वह खुद उठाएंगे।"