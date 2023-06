नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम बेईमानी पर उतर आई है। शुभमन गिल को आउट करार दिए जाने पर बवाल मच गया है। गिल का कैच कैमरून ग्रीन ने पकड़ा, लेकिन रिप्ले में साफतौर पर दिखाई दिया कि बॉल जमीन को टच कर रही थी। हालांकि, इसके बावजूद थर्ड अंपायर ने भारतीय सलामी बल्लेबाज को आउट करार देते हुए हर किसी को चौंका दिया। बीच मैदान पर कप्तान रोहित भी थर्ड अंपायर के इस फैसले पर झल्लाए नजर आए। कैसे और क्या हुआ है ओवल के मैदान पर, चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं।

दरअसल, 444 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने दमदार शुरुआत दी। रोहित और गिल के बल्ले से चौके से लगातार चौके निकल रहे थे और दोनों क्रीज पर काफी पॉजिटिव भी दिखाई दे रहे है। हालांकि, आठवें ओवर की पहली गेंद पर सबकुछ बदल गया। स्कॉट बोलैंड की गेंद ने शुभमन गिल के बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और बॉल स्लिप और गली के बीच में गई। गली पर फील्डिंग कर रहे कैमरून ग्रीन ने डाइव लगाते हुए बेहतरीन कैच लपका और उनके साथ पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम जश्न मनाने लगी।

It was clearly a dropped catch by Cameron Green and Shubman Gill was not out but looks like 3rd umpire replaced his eyes with buttons before taking decision.#WTCFinalpic.twitter.com/SqKUVNhfaQ