पिता की छांव से निकलकर सारा ने बनाई खुद की पहचान, चलाती हैं एकेडमी, सचिन ने जन्मदिन पर भेजा दिल छू लेने वाल मैसेज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सारा तेंदुलकर आज अपना 29वां जन्मदिन मना रहीं हैं। सारा ने कभी भी अपने ऊपर तेंदुलकर सरनेम का दबाव नहीं आने दिया। सारा ने क्रिकेट से हटकर दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। सारा एक सफल बिजनेसवुमेन हैं। वो खुद की एकेडमी भी चलाती हैं।

सारा ने पिछले ही साल बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने मुंबई के अंधेरी में पिलाटीज एकेडमी एक्स सारा तेंदुलकर की शुरुआत की थी, जहां लोगों को पिलाटीज मेथड से एक्सरसाइज करना सिखाया जाता है। सारा के जन्मदिन के मौके पर पिता सचिन का प्यार भरा मैसेज सारा के जन्मदिन के मौके पर सचिन ने एक्स पर प्यार भरा मैसेज भेजा। सचिन ने लिखा, "एक समय था, जब मैं तुम्हें रास्ता दिखाता था। मगर अब मैं यही देखने में खुश रहता हूं कि तुम किस रास्ते पर आगे बढ़ती हो। हैपी बर्थडे, सारा। लव यू।"

There was a time when I was the one showing you the way. Now, more often than not, I’m simply happy to see where you choose to go. Happy birthday, Sara. Love you. ❤️ https://t.co/7nBiKgClCk — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 12, 2026 सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं सारा बिजनेस के अलावा सारा सोशल मीडिया पर भी छाई रहती हैं। सारा के इंस्टाग्राम पर लगभग एक करोड़ फॉलोवर्स हैं। सारा अक्सर अपने हैंडल फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक सारा कोरियन ब्यूटी ब्रांड लेनिज की ब्रांड एंबेसडर रह चुकी हैं। साल 2025 में पीएनजी ज्वेलर्स ने भी सारा को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया था। इसके अलावा, सारा सेटाफिल, फर्न्स एन पेटल्स, आईएलईएम जापान जैसे बड़े-बड़े ब्रॉन्ड्स के साथ काम कर चुकी हैं।