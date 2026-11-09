SA vs ENG: साउथ अफ्रीका दौरे के लिए इंग्लैंड के टेस्ट स्क्वाड का एलान, इस 'खूंखार' स्पिनर को पहली बार मिला मौका

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने 15 सदस्सीय स्क्वाड का एलान कर दिया है। टीम की कप्तान जो रूट करते हुए दिखाई देंगे। युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल के साथ ईसीबी ने बने रहने का फैसला किया है। नए हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग के लिए ये पहला दौरा होगा। उन्हें ईसीबी ने हाल ही में मुख्य कोच बनाया था।

इंग्लैंड ने स्पिनर शोएब बशीर ने स्क्वाड से बाहर कर दिया है। उन्हें साउथ अफ्रीका दौरे के लिए नहीं चुना गया है, जो पिछले कुछ सालों से लगातार टीम के साथ बने हुए थे। बशीर की जगह युवा लेफ्ट आर्म स्पिनर लियाम पैटरसन-व्हाइट को स्क्वाड में शामिल किया है। उन्हें पहली बार इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम में पहली बार मौका मिला है। गौरतलब हो कि दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 17 दिसंबर से होगी।

जो रूट होंगे कप्तान साउथ अफ्रीका दौरे के लिए इंग्लैंड की कप्तानी जो रूट के हाथों में होगी। उन्हें बेन स्टोक्स के संन्यास के बाद टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी गई थी। सफेद गेंद क्रिकेट के कप्तान हैरी ब्रूक उनके डिप्टी होंगे। इंग्लैंड ने अपनी टीम में पांच तेज गेंदबाजों को शामिल किया है। अफ्रीका में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, जिसकी वजह से इंग्लैंड ने अपने स्क्वाड में पांच पेसरों को शामिल किया है।