राशिद खान ने शिवम दुबे से पहले संजू सैमसन का लांग ऑफ पर अच्‍छा कैच पकड़ा। इसके अलावा उन्‍होंने तिलक वर्मा को बेहतरीन तरीके से रनआउट किया। यही वजह रही कि भले ही सुर्खियां अभिषेक शर्मा ने बटोरी हो, लेकिन राशिद खान भी महफिल के बादशाह बने रहे।

भारत ने बनाया विशाल स्‍कोर

बहरहाल, मैच की बात करें तो अफगानिस्‍तान के कप्‍तान इब्राहिम जदरान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी ने अफगानी कप्‍तान के फैसले को पूरी तरह गलत साबित किया और पहले विकेट के लिए 142 रन की साझेदारी की।