IND vs AFG 3rd T20I Live Score: अफगानिस्तान का क्लीन स्वीप करने उतरेगा भारत, वैभव सूर्यवंशी को क्या मिलेगा मौका?
India vs Afghanistan 3rd T20 Live Updates: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। टीम इंडिया मुकाबले में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs Afghanistan 3rd T20I Live Score Update: अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के लिए टीम इंडिया दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में उतरेगी। भारत टीम ने पहले दोनों मैचों में जीत हासिल कर पहले ही सीरीज को अपने नाम कर लिया है। अब श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम की नजरें अफगानिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप करने पर होंगी।
पहले दोनों मैचों में वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिला। भारत ने सीरीज को अपने नाम कर लिया है और ऐसे में सूर्यवंशी को मौका दिया जा सकता है। हालांकि, उन्हें किसकी जगह प्लेइंग-11 में शामिल किया जाएगा, ये कार्य कप्तान अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर के लिए आसान नहीं होने वाला है।
India vs Afghanistan Live Score: भारत की टीम
संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वैभव सूर्यवंशी, वॉशिंगटन सुंदर, यश ठाकुर।
India vs Afghanistan Live Score: अफगानिस्तान की टीम
इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदीन नाइब, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, नांगेयालिया खरोटी, अब्दुल्ला अहमदजई, नूर उल रहमान, नवीन-उल-हक।
India vs Afghanistan Live Score: लाइव ब्लॉग
भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले तीसरे टी20 मैच के लिए दैनिक जागरण के लाइव ब्लॉग में आप सभी पाठकों का स्वागत है। दोनों टीमों के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके लिए टॉस आधे घंटे पहले यानी 7 बजे होगा। टीम इंडिया आखिरी मैच को जीतकर सीरीज को 3-0 से अपने नाम करना चाहेगी।