IND vs AFG 3rd T20I Live Score: अफगानिस्तान का क्लीन स्वीप करने उतरेगा भारत, वैभव सूर्यवंशी को क्या मिलेगा मौका?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs Afghanistan 3rd T20I Live Score Update: अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के लिए टीम इंडिया दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में उतरेगी। भारत टीम ने पहले दोनों मैचों में जीत हासिल कर पहले ही सीरीज को अपने नाम कर लिया है। अब श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम की नजरें अफगानिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप करने पर होंगी।

पहले दोनों मैचों में वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिला। भारत ने सीरीज को अपने नाम कर लिया है और ऐसे में सूर्यवंशी को मौका दिया जा सकता है। हालांकि, उन्हें किसकी जगह प्लेइंग-11 में शामिल किया जाएगा, ये कार्य कप्तान अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर के लिए आसान नहीं होने वाला है।