दरअसल, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रचिन रवींद्र (Rachin Ravindra) को ODI वर्ल्ड कप 2023 के साथ पिछले एक साल में शानदार प्रदर्शन के चलते पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है। 24 साल के बल्लेबाज ने ODI वर्ल्ड कप 2023 में 578 रन बनाए और वह सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में चौथे नंबर पर रहे। यह न्यूजीलैंड के किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा पहला टेस्ट शतक था और टीम की टी20 टीम में भी शामिल हो गया।

युवा स्टार ने एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पहली बार जगह मिलने के बाद कहा कि बड़े होते हुए आप हर साल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट देखते हैं और सोचते हैं कि एक दिन उस लिस्ट में शामिल होना अच्छा होगा और अब ऐसा होना मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए पिछले 12 महीने वाकई बहुत अच्छे रहे हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है और निश्चित रूप से सुधार करने और ब्लैककैप्स को योगदान देने की भूख भी है। खिलाड़ियों से लेकर सपोर्ट स्टाफ तक, यह एक बहुत ही खास ग्रुप है. और ईमानदारी से कहूं तो यह सबसे मजेदार हिस्सा भी रहा है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपना पसंदीदा खेल खेलना बहुत खास बात है और मैं इसे अपने दिल के बहुत करीब रखता हूं।

Contract News | "Growing up you'd see those contract lists come out each year and think it would be cool to be on that list one day – and for it to eventuate now is a pinch-myself moment" - Rachin Ravindra

