स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के कई पू्र्व और मौजूदा खिलाड़ियों को यह कहते हुए सुना गया है कि पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) भारत की इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के बराबरी की लीग है और इसे टक्कर देती है। हालांकि, पीएसएल की एक फ्रेंचाइजी के मालिक ने इस दावे की पोल खोल दी है और साफ कहा है कि आईपीएल को टक्कर देना पीएसएल के बस की बात नहीं। इस मालिक ने अपनी फ्रेंचाइजी बेचने की योजना भी बना ली है।

पीएसएल की फ्रेंचाइजी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम ओमार ने पुष्टि कर दी है कि वह टीम को बेचने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने इस बात को साफ तौर पर माना की पीएसएल आईपीएल को टक्कर नहीं दे पाई। 2025 से पीएसएल, आईपीएल के समय ही खेली जाने लगी है और इसके पीछे कहीं न कहीं वजह आईपीएल को टक्कर देने की थी। हालांकि, ओमार ने साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं हो पाया।

अलविदा कहने का सही समय ओमार ने कहा कि उनके मुताबिक पीएसएल से विदाई लेने का यही सही समय है। ओमार ने कहा, "मुझे लगता है कि पीएसएल को अलविदा कहने का यह सही समय है। अगर हमें सही ऑफर मिल गया और हमारी कुछ शर्तें मान ली गईं तो हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स फ्रेंचाइजी बेचने को तैयार हैं।"

उन्होंने कहा, "हम आईपीएल और उसकी मार्केट से टक्कर नहीं ले सकते। उनकी तुलना में हमारी मार्केट काफी सीमित है। दुर्भाग्यवश हमारे पास स्पॉन्सर और कर्मशियल ईकाइयां नहीं हैं जो पीएसएल में पैसा लगा सकें जैसा आईपीएल में होता है।"