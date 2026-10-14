अजीत अगरकर के बाद कौन बनेगा नया चीफ सेलेक्टर? पार्थिव पटेल के आवेदन न करने से गहराया सस्पेंस

पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर पुरुष चयन समिति में पश्चिम क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पर अजीत अगरकर की जगह लेने के लिए भारत के पूर्व विकेटकीपर पार्थिव पटेल को प्रबल दावेदार माना जा रहा था लेकिन उन्होंने इस पद के लिए आवेदन नहीं किया है, इससे प्रज्ञान ओझा के लिए कार्यकाल के बचे समय तक मुख्य चयनकर्ता बने रहने का रास्ता साफ हो गया है।

पश्चिम क्षेत्र के खाली पद को भरने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बुधवार को समाप्त हो गई, लेकिन पार्थिव ने चयन प्रक्रिया से दूर रहने का फैसला किया। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर कहा कि मुझे नहीं पता कि बीसीसीआई आवेदन की समयसीमा बढ़ाएगा या नहीं, लेकिन 14 अक्टूबर को शाम पांच बजे तक पार्थिव ने आवेदन नहीं किया था।

प्रज्ञान ओझा बने रह सकते हैं चीफ सेलेक्टर अगर समयसीमा बढ़ाई जाती है या वह अपना फैसला बदलते हैं तो स्थिति बदल सकती है। दक्षिण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले ओझा के अपने कार्यकाल के बचे समय तक मुख्य चयनकर्ता बने रहने की संभावना है। मौजूदा चयनकर्ताओं में उनके नाम सबसे अधिक टेस्ट मैच होने से उनकी दावेदारी मजबूत हुई है।

कई खिलाड़ी रेस में शामिल जूनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष बनने के प्रबल दावेदार माने जा रहे रमेश पोवार अब पश्चिम क्षेत्र से सीनियर चयनकर्ता के पद के लिए दावेदार बन सकते हैं। भारत के पूर्व विकेटकीपर समीर दिघे का नाम भी चर्चा में है। चयनकर्ताओं के पदों के लिए पिछली बार आवेदन आमंत्रित किए जाने पर पोवार और दिघे दोनों ने आवेदन किया था।