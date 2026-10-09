भारत के खिलाफ सीरीज से पहले ही न्यूजीलैंड पर टूटी आफत, चोट के कारण बाहर हुए दो धाकड़ खिलाड़ी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड दौरे पर पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है और इस सीरीज से पहले मेजबान टीम को दो झटके लग गए हैं। उसके दो खिलाड़ी चोट के चलते टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बताया है कि टी20 टीम में शामिल किए गए मार्क चैपमैन और जैक फॉल्कस चोट के चलते भारत के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे।

यह सीरीज 22 अक्टूबर से शुरू हो रही है और एक नवंबर को खत्म होगी। भारत ने इस सीरीज के लिए टीम का एलान कर दिया है। न्यूजीलैंड को चोट के चलते अपनी टीम में बदलाव करने पड़े हैं। रिप्लेसमेंट का किया एलान न्यूजीलैंड ने इन दोनों चोटिल खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट का भा एलान कर दिया है। न्यूजीलैंड ने बताया कि ऑलराउंडर जोश क्लार्कसन और तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनेर को टीम में शामिल किया गया है। चैपमैन को बाएं पैर में मांसपेशियों में चोट है जो उन्हें यूरोपियन प्रीमियर लीग खेलते हुए लगी थी। हालांकि, उनके वनडे सीरीज तक फिट होने की उम्मीद है। इसके अलावा जैक को अपनी घरेलू टीम कैंटरबरी के साथ अभ्यास करते हुए चोट लगी थी। उनको चोट से उबरने में समय लग सकता है।

टीम के कोच रॉब वॉल्टर ने कहा, "मैं मार्क और जैक के लिए दुखी हूं। मैं दोनों के अच्छी तरह से ठीक होने की कामना करता हूं। हम भाग्यशाली हैं कि हमें जोश और ब्लेयर की सेवाएं मिलेंगी। मैं जानता हूं कि वह एक शानदार टी20 सीरीज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।"