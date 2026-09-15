सेलेक्टर्स की बेरुखी झेल रहे मुकेश कुमार ने थामा इंग्लैंड की टीम का हाथ, कहा- 'अपने आप को टेस्ट करना चाहता हूं

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। लगातार सेलेक्टर्स द्वारा नजरअंदाज किए जा रहे भारत के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने इंग्लैंड जाने का फैसला किया है। वह इंग्लैंड में काउंटी चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। 32 साल के इस गेंदबाज को नॉटिंघमशर ने अपनी टीम में शामिल किया है।

मुकेश से पहले कई और भारतीय खिलाड़ी इस समय काउंटी चैंपियनशिप खेल रहे हैं जिनमें युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, मानव सुथार जैसे नाम शामिल हैं। इन सभी को टी20 सीरीज में नहीं चुना गया है और ऐसे में ये सभी अपने लाल गेंद के खेल को निखारने के लिए इंग्लैंड में जोर अजमाइश कर रहे हैं।

मुकेश हैं खुश काउंटी खेलने के लिए मुकेश काफी उत्साहित हैं। वह जानते हैं कि तेज गेंदबाजों के लिए इंग्लैंड काफी मुफीद जगह है जहां वह अपने खेल को काफी आगे ले जा सकते हैं। एक बयान में मुकेश ने कहा, "सीजन के इस अहम समय पर मैं नॉटिंघमशर के साथ करार कर काफी खुश हूं। मैं इंग्लैंड पहुंचने और काउंटी क्रिकेट में अपने आप को परखने के लिए तैयार हूं।"