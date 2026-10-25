आईपीएल से संन्यास पर एमएस धोनी ने तोड़ी चुप्पी, बताया कब लेंगे आखिरी फैसला

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से संन्यास की खबरें हर साल उठती हैं। साल 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले धोनी अब सिर्फ आईपीएल खेलते हैं और ऐसे में फैंस उनका इंतजार करते हैं। इस बार भी धोनी के संन्यास की खबरें उठ रही हैं, लेकिन खुद माही ने साफ कर दिया है कि वह इस बारे में अंतिम फैसला कब लेंगे।

धोनी ने पिछले सीजन आईपीएल में नहीं खेले थे। वह चोट के चलते पूरे सीजन से बाहर रहे थे। घुटने की चोट से वह लंबे समय से परेशान हैं और पिछले सीजन को देखते हुए माना जा रहा है कि अगला सीजन धोनी का आखिरी हो सकता है।

धोनी ने दिया बड़ा बयान बेंगलुरु में एक हेल्थकेयर इवेंट में हिस्सा लेने पहुंचे धोनी ने कहा कि वह दिसंबर से पहले इस बारे में फैसला ले सकते हैं। धोनी से जब पूछा गया कि क्या वह अगले आईपीएल सीजन में दिखाई देंगे तो उन्होंने कहा, "डॉक्टर, मुझे टेस्ट से गुजरना होगा। आपको मुझे रिपोर्ट देनी होगी और इसके बाद दिसंबर से पहले मैं देखूंगा कि एक और सीजन खेलने से पहले मैं कितना मजबूत हूं।"