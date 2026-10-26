न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज से पहले बड़ी खुशखबरी, इंडिया-ए में होगी बुमराह और पंत की एंट्री; इस दिन मैदान पर लौटेंगे दोनों स्टार

एएनआई, नई दिल्ली। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भारत-ए और न्यूजीलैंड ए के बीच 7 से 10 नवंबर तक लिंकन में खेले जाने वाले तीसरे अनौपचारिक टेस्ट में खेलते हुए देखा जा सकता है। वहीं, विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी टीम में शामिल किया गया है, लेकिन उनका खेलना बीसीसीआई की मेडिकल टीम से फिटनेस मंजूरी मिलने पर निर्भर करेगा।

रिपोर्ट के अनुसार, दोनों खिलाड़ी न्यूजीलैंड के विरुद्ध आगामी दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं। सीरीज का पहला मुकाबला 19 से 23 नवंबर तक वेलिंगटन में और दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से एक दिसंबर तक क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। बुमराह और पंत न्यूजीलैंड सीरीज की तैयारी के लिए फिलहाल बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में अभ्यास कर रहे हैं।

जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत चोट पर कर रहे काम पंत शुक्रवार को इस सेंटर पहुंचे थे, जबकि बुमराह सोमवार को टीम से जुड़े। बुमराह का सीओई में अभ्यास खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय टीम में शामिल होने से पहले पूरी की जाने वाली अनिवार्य रिटर्न-टू-प्ले प्रक्रिया का हिस्सा है। उनके एक नवंबर को न्यूजीलैंड के लिए रवाना होने की उम्मीद है। इस तेज गेंदबाज ने अक्टूबर की शुरुआत में जापान में हुए एशियाई खेलों में भारत की ओर से आखिरी बार खेला था, जहां टीम ने स्वर्ण पदक जीता था।

ईरानी कप के दौरान ऋषभ पंत को लगी थी चोट इसके बाद उन्हें वेस्टइंडीज के विरुद्ध घरेलू सीमित ओवरों की सीरीज और न्यूजीलैंड के मौजूदा दौरे पर खेले जा रहे टी-20 अंतरराष्ट्रीय तथा वनडे मुकाबलों से आराम दिया गया था। दूसरी ओर, पंत अक्टूबर के पहले सप्ताह में ईरानी कप के दौरान लगी साइड स्ट्रेन की चोट से उबर रहे हैं।