IPL 2027 के लिए नीलामी के दिन का हुआ एलान, क्रिकेटर्स और फैंस की सांसें एक समय पर दो जगह अटकी होगी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2027 के लिए मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को होने वाला है। इस बार नीलामी का आयोजन गोवा में किया जाएगा। सभी फ्रेंचाइजी को 15 नवंबर तक उन खिलाड़ियों की लिस्ट सौंपनी होगी, जिन्हें वे रिटेन करना चाहती हैं। बता दें कि आखिरी बार साल 2023 में भारत में आईपीएल की नीलामी का आयोजन हुआ था, जो केरल के कोच्चि में हुआ था।

अब तीन सीजन के बाद एक बार फिर से भारत में नीलामी का आयोजन किया जाएगा। ये नीलामी उस दिन होगी, जब भारत और श्रीलंका के बीच बेंगलुरु में दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा होगा। इस बार मिनी ऑक्शन होने वाला है, जिससे फ्रेंचाइजियां अपने हिसाब से खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं।

आईपीएल 2027 के लिए खुली है ट्रेड विंडो आईपीएल 2026 का सीजन समाप्त होने के एक महीने बाद ही आईपीएल की ट्रेड विंडो खुल जाती है। ये ऑक्शन से एक सप्ताह पहले तक चलती है। नीलामी होने के बाद नए सीजन की शुरुआत से एक महीने पहले तक फिर ट्रेड विंडो खुली रहती है। फ्रेंचाइजियां अब तक कई ट्रेड कर चुकी हैं। हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ट्रेड डील हुई है, जहां टी नटराजन हैदराबाद में वापस गए हैं, जबकि जीशान अंसारी दिल्ली में आए हैं।

इससे पहले दिल्ली और लखनऊ के बीच ट्रेड हुआ था, जहां ऋषभ पंत की डीसी में वापसी हुई, जबकि कुलदीप यादव लखनऊ में गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अब तक आईपीएल 2027 के ऑक्शन के लिए आधिकारिक तारीखों का एलान नहीं किया है। हालांकि, क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार का ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में होगा। फिलहाल बोर्ड के आधिकारिक एलान का अभी इंतजार है।