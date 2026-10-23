IND vs NZ: पहला मैच जीतने के बाद भारत को लगा झटका, ईशान किशन दूसरे मैच से बाहर
भारत को दूसरे मैच से पहले झटका लगा है क्योंकि उसके मुख्य बल्लेबाजों में शुमार ईशान किशन को चोट लग गई है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे टी20 मैच से पहले झटका लगा है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ईशान किशन इस मैच में नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी।
दूसरा टी20 मैच 24 अक्टूबर यानी शनिवार को खेला जाना है। टीम इंडिया ने पहले मैच में जीत हासिल की थी और पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है।
ग्रोइन चोट से परेशान ईशान
बीसीसीआई ने बताया है कि ईशान को ग्रोइन में चोट है और इसी कारण वह दूसरा टी20 मैच नहीं खेल पाएंगे। बीसीसीआई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "ईशान किशन लो ग्रेड स्ट्रेन के चलते दूसरे टी20 मैच से बाहर हो गए हैं। ये चोट उन्हें सीरीज के पहले मैच में लगी थी। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी देखरेख कर रही है।"
पहले मैच में ईशान का बल्ला नहीं था और वह सिर्फ एक रन बनाकर ही आउट हो गए थे।
𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲: Ishan Kishan is ruled out of the second T20I against New Zealand due to a low grade right adductor strain, which he sustained during the first T20I of the series. The BCCI Medical Team is monitoring his progress. #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/QbZpuVh1hQ— BCCI (@BCCI) October 23, 2026
आगे के मैचों पर संशय
यूं तो बीसीसीआई ने साफ कहा है कि ईशान दूसरे टी20 मैच से बाहर हुए हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह ज्यादा मैचों से बाहर हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह भारत के लिए चिंता की बात है। ईशान को वनडे सीरीज के लिए भी चुना गया है और आखिरी के दो मैचों के लिए तो वह उप कप्तान बनाए गए हैं। ऐसे में उनकी चोट भारत की परेशानियों में इजाफा कर सकती है।