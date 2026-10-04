मुकेश-आकाश के प्रदर्शन ने टेस्ट टीम को दी आस, न्यूजीलैंड दौरे से पहले गंभीर-गिल को मिली 'संजीवनी'

अभिषेक त्रिपाठी, जागरण, नई दिल्ली। तेज गेंदबाजों की चोट और फिटनेस से जूझ रही भारतीय टेस्ट टीम के लिए ईरानी कप से अच्छी खबर आई है। जम्मू-कश्मीर के विरुद्ध खिताबी मुकाबले में मुकेश कुमार और आकाश दीप की धारदार गेंदबाजी ने न सिर्फ शेष भारत को 167 रन से जीत दिलाई, बल्कि न्यूजीलैंड के विरुद्ध आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम के चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन को भी राहत की सांस दी है।

दोनों तेज गेंदबाजों ने दूसरी पारी में मिलकर नौ विकेट चटकाए, जबकि पूरे मैच में उनके नाम कुल 14 विकेट रहे। मुकेश इस मुकाबले के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने दूसरी पारी में शानदार गेंदबाजी करते हुए 33 रन देकर छह विकेट चटकाकर जम्मू-कश्मीर की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। वहीं लंबे समय बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर रहे आकाश दीप (3/25) ने साथ उनका बेहतरीन साथ दिया।

आकाश दीप ने किया शानदार प्रदर्शन आकाश ने पूरे मैच में छह विकेट लिए और 23.3 ओवर गेंदबाजी कर अपनी फिटनेस और मैच वर्कलोड को लेकर भी सकारात्मक संकेत दिए। भारतीय टीम को वेस्टइंडीज सीरीज के बाद न्यूजीलैंड का दौरा करना है, जहां टीम को पांच टी-20, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच खेलने हैं। ऐसे में टेस्ट टीम के लिए तेज गेंदबाजी विभाग बेहद महत्वपूर्ण होगा।

भारतीय टीम प्रबंधन ने ईरानी कप में दोनों गेंदबाजों के प्रदर्शन पर नजर रखी थी, क्योंकि हाल के महीनों में तेज गेंदबाजों की चोट ने टीम की चिंता बढ़ाई है। न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में स्विंग और सीम गेंदबाजी की जरूरत को देखते हुए दोनों का प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए काफी अहम साबित हो सकता है।

आकाश दीप सात महीने तक क्रिकेट से रहे दूर आकाश दीप इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलने के बाद चोट के कारण मैदान से दूर हो गए थे। करीब सात महीने के लंबे अंतराल के बाद उनकी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी हुई और ईरानी कप में उन्होंने अपनी फिटनेस के साथ-साथ लय का भी मजबूत प्रमाण दिया। दूसरी ओर, बंगाल के मुकेश कुमार ने लगातार बेहतर प्रदर्शन कर टेस्ट टीम के दरवाजे पर दस्तक दी है।