सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा को रिटायरमेंट से पहले दिया टारगेट, 'हिटमैन' से की भावुक अपील

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा से खास अपील की है। गावस्कर का कहना है कि रोहित जब इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लें, तो उनके वनडे शतकों की संख्या उनकी उम्र से अधिक हो। गावस्कर ने अपना भी उदाहरण दिया और बताया कि वे जब रिटायर हुए, तो उनके टेस्ट में शतकों की संख्या उनकी उम्र से अधिक न हो।

गौरतलब हो कि रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में शानदार पारी खेली। हिटमैन ने 92 रनों की पारी खेली लेकिन वे शतक लगाने से चूक गए। रोहित ने दूसरे मैच में शतक लगाया और गावस्कर को उम्मीद थी कि वे तीसरे मैच में सेंचुरी लगाएं, जिससे उनके शतकों की संख्या 36 हो सके। हालांकि, रोहित एक शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो गए, जिससे गावस्कर निराश हो गए।

सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा को लेकर की बात गावस्कर ने जियोस्टार से बात करते हुए कहा, "रोहित 92 रनों पर आउट हो गए। मैं निराश था कि वे शतक नहीं बना पाए। हो सकता है कि वर्ल्ड कप 2027 के बाद रोहित इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दें। जब वे क्रिकेट छोड़ने का फैसला करेंगे, तो मैं पर्सनली चाहता हूं कि जब वो संन्यास ले, तो उसके वनडे शतकों की संख्या उसकी उम्र से ज्यादा हो। अगर ऐसा होता है, तो ये दिखाता है कि उस खिलाड़ी करियर कैसा रहा है? उसने अपना कैसा स्टैंडर्ड बनाए रखा है।"

पूर्व भारतीय कप्तान ने आगे कहा, "इस वजह से मैं चाहता हूं कि रोहित उस मुकाम तक पहुंचे। अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के आखिरी सालों में मैं जितने शतक बनाना चाहता था, उतने नहीं बना पाया। मैं तीन बार 90+ पर आउट हुआ। अगर मैंने वो शतक बना लिए होते, तो मेरे उम्र के बराबर सेंचुरी होती, जो कि 38 होती।"