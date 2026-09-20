IND W vs UZB W: दीपिका के दम पर भारतीय महिला हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान को दी पटखनी, 19-0 से जीता मुकाबला

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रविवार को उज्बेकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में 19-0 से हराते हुए एशियन गेम्स-2026 की शानदार शुरुआत की है। टीम की इस जीत में दीपिका ने आठ गोल दागे। उज्बेकिस्तान का डिफेंस भारत के लगातार हमलों के सामने बेबस नजर आया और गोल पर गोल खाता रहा।

भारत ने शुरुआत से ही गोलों की बारिश कर दी। भारत के लिए दीपिका (8वें, 22वें, 25वें, 33वें, 36वें, 38वें, 41वें, 54वें मिनट) ने सबसे ज्यादा गोल किए। उनके अलावा लालरेम्सियामी (7वें), इशिका (11वें, 42वें, 54वें), बलजीत कौर (12वें), नेहा (18वें), नवनीत कौर (23वें, 45वें), लालथंतलुंगी (43वें, 51वें) और साक्षी राणा (43वें) ने भी गोल किए। भारत अपना अगला मैच सोमवार को इंडोनेशिया के खिलाफ खेलेगा।

पहले हाफ में आठ गोल भारतीय टीम ने उज्बेकिस्तान के डिफेंस को छकाते हुए पहले हाफ में ही आठ गोल दाग दिए। इसकी शुरुआत लालरेम्सियामी के करीबी रेंज से किए गए फील्ड गोल से हुई। इसके एक मिनट बाद उन्होंने बढ़त को दोगुना कर दिया। इसके बाद इशिका ने सुनेलिता टोप्पो के पास पर सर्कल के बाईं ओर से शानदार फिनिश के साथ गेंद को नेट में डाला। एक मिनट बाद ही बलजीत ने स्कोर 4-0 कर दिया और फिर नेहा ने एक और फील्ड गोल करके अपना नाम स्कोरशीट में दर्ज कराया।

इसके बाद दीपिका ने पेनल्टी कॉर्नर पर जबरदस्त ड्रैग फ्लिक से अपना दूसरा गोल किया और स्कोर 6-0 कर दिया। नवनीत ने भी फील्ड गोल करके स्कोरशीट में अपना नाम लिखवाया और फिर दीपिका ने एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को पहले हाफ में 8-0 की मजबूत बढ़त दिला दी।