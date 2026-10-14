IND vs WI: हैदराबाद में गजब की धांधलीगिरी, फ्री का पास 6,000 रुपये में बिका; चार लोग हुए गिरफ्तार

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच हैदराबाद में चौथे टी20 मुकाबले से पहले बड़ा बवाल हो गया है। पुलिस ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA के एक सदस्य समेत चार लोगों को मैच के फ्री पास की कालाबाजारी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।

हैदराबाद पुलिस ने मुकाबले की शुरुआत से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए एचसीए के सदस्य सतीष चंद्र श्रीवास्तव, उनके बेट अकर्क्षित श्रीवास्तव, अविनाश डरक और मोहित सोमानी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इस दौरान 11 'नॉट फॉर सेल' वाले पास को जब्त कर लिया।

ब्लैक में बिका फ्री पास गोशमहल पुलिस को 12 अक्तूबर को कथित तौर पर एस डी मॉल के पास टिकट की कालाबाजारी के बारे में सूचना मिली। असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर वी जनार्धन नायक की अगुवाई में करीब रात नौ बजे डरक और सोमानी को पकड़ लिया गया।

क्रिकेट पास के अलावा, ऑफिसर्स ने नवरात्रि डांडिया के आठ पास और 5000 रूपये कैश, मोबाइल फोन्स और बाइक भी बरामद किए। चारों आरोपी मिलकर फ्री के पास को 3,500 से लेकर 6000 तक के प्राइस में बेचने का प्रयास कर रहे थे।