भारत और पाकिस्तान 10 अक्टूबर को भिड़गें, यहां देखें टीम इंडिया के ODI World Cup का पूरा कार्यक्रम
India World Cup 2027 Schedule: आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 के लिए भारतीय टीम का शेड्यूल सामने आ चुका है। टीम ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईसीसी ने गुरुवार को वनडे वर्ल्ड कप 2027 के कार्यक्रम की घोषणा की। पता हो कि इस बार विश्व कप में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी। भारतीय टीम का पूरा कार्यक्रम भी सामने आ गया है। भारत और चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को एक ही ग्रुप यानी ग्रुप ए में रखा गया है। यह हाई वोल्टेज मैच 10 अक्टूबर को खेला जाएगा।
याद दिला दें कि वनडे वर्ल्ड कप 2027 की शुरुआत 2 अक्टूबर से होगी और फाइनल मैच 21 नवंबर को खेला जाएगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत छह बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 अक्टूबर को करेगा।
वर्ल्ड कप 2027 के लिए भारत का पूरा शेड्यूल
विश्व कप 2027 में टीम इंडिया अपने अभियान का आगाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगी। दोनों टीमों के बीच पिछला विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला गया था। अब ये दोनों टीमें वर्ल्ड कप के पहले मैच में ही एक-दूसरे का सामना करेंगी। भारतीय टीम का विश्व कप 2027 के लिए पूरा शेड्यूल यहां पर दिया गया है।
- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया - 7 अक्टूबर 2027, केटपटाउन
- भारत बनाम पाकिस्तान - 10 अक्टूबर 2027, जोहान्सबर्ग
- भारत बनाम अफगानिस्तान - 14 अक्टूबर 2027, त्शवाने
- भारत बनाम क्वालीफायर ए - 17 अक्टूबर 2027, ब्लोमफोंटेन
- भारत बनाम जिम्बाब्वे - 24 अक्टूबर 2027, विक्टोरिया फॉल्स
भारतीय टीम 16 सालों को सूखे को करना चाहेगी समाप्त
टीम इंडिया 16 सालों बाद वनडे विश्व कप जीतने के सूखे को समाप्त करना चाहेगी। भारत ने आखिरी बार अपने घर पर 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था। इसके बाद 2015 और 2019 में मेन इन ब्ल्यू को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। 2023 विश्व कप भारत में खेला गया और टीम इंडिया फाइनल में हारी। उससे पहले उन्होंने सभी मुकाबलों में जीत हासिल की थी।
अब शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका की सरजमीं पर तिरंगा गाड़ना चाहेगी। रोहित शर्मा और विराट कोहली का ये आखिरी विश्व कप होने वाला है। ऐसे में भारतीय टीम अगर जीत हासिल करती है, तो दोनों दिग्गजों के लिए ये बेहतरीन विदाई साबित होगी।
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