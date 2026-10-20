IND W vs ZIM W: स्मृति मंधाना की कप्तानी में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगा भारत, जिंबाब्वे लड़ेगा सम्मान की लड़ाई

दीपक शुक्ला नईदुनिया, रायपुर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम मंगलवार को जिंबाब्वे के विरुद्ध तीसरे और अंतिम टी-20 मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज में क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। स्मृति मंधाना के पूर्णकालिक कप्तान बनने के बाद यह उनकी पहली सीरीज है।

शुरुआती दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर भारतीय टीम ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अब मंधाना की अगुआई में टीम की नजर तीसरा मैच जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर होगी। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला शाम सात बजे शुरू होगा।

भारत की क्लीन स्वीप पर नजरें मंधाना की कप्तानी में भारतीय टीम ने सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। पहले टी-20 में भारत ने चार विकेट से जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे मुकाबले में नौ विकेट से एकतरफा सफलता हासिल की। लगातार दो जीत के साथ भारतीय टीम ने सीरीज पर अपना कब्जा पहले ही जमा लिया है। अब तीसरे मैच में जीत के साथ टीम इस बढ़त को क्लीन स्वीप में बदलना चाहेगी।

जीत के साथ सीरीज का समापन करना चाहेगा भारत भारतीय टीम ने पिछले दोनों मुकाबलों में बल्लेबाजी और गेंदबाजी में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। पहले मैच में शुरुआती झटकों से उबरकर टीम ने जीत हासिल की, जबकि दूसरे मुकाबले में नौ विकेट से शानदार सफलता दर्ज की। तीसरे मैच में भी भारतीय टीम की कोशिश तीनों विभागों में बेहतर प्रदर्शन जारी रखने की होगी।