IND A vs NZ A: केएल राहुल ने कर दी बचकानी गलती, हिट विकेट आउट होकर कराई थू-थू; देखें Video

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टेस्ट टीम के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल इस समय इंडिया-ए के साथ न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ अभ्यास मैच खेल रहे हैं। इस मैच की पहली पारी में तो वह बुरी तरह से फ्लॉप हुए थे और दूसरी पारी में जिस तरह से आउट हुए हैं उसने राहुल की जमकर थू-थू कराई है।

पहली पारी में राहुल खाता तक नहीं खोल पाए थे। दूसरी पारी में उन्होंने चार रन बनाए, लेकिन फिर ऐसी बचकानी गलती कर दी की उन्हें खुद अपने आप पर यकीन नहीं हुआ। उनका विकेट हासिल कर पूरी न्यूजीलैंड टीम झूम उठी।

हुए हिट विकेट राहुल विकेट पर पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे तभी वह आउट हो गए। फ्रेशर शीट की गेंद पर राहुल ने डिफेंस किया और फिर गेंद टप्पा खाकर विकेट पर जाकर लगी जिससे राहुल हिट विकेट हो गए। यहां राहुल से गलती बल्ले को सही से गेंद के सामने न रखने की हो गई। राहुल ने बल्ला अपने पैरों के ज्यादा पीछे रखा था। यानी जब गेंद का बल्ले से संपर्क हुआ तो बल्ला राहुल के पैड से थोड़ा ज्यादा पीछे था जिससे गेंद को टप्पा खाकर विकेट पर जाने का समय मिल गया। अगर राहुल इसी गेंद को आगे खेलते तो बहुत संभावना है कि गेंद उनके पैर के आस-पास ही रहती या फिर पीछे भी जाती तो स्टम्प के पास से निकल जाती।