IND vs NZ: न्यूजीलैंड को पटक टीम इंडिया ने जमाया 'दोहरा शतक', इस मुकाम पर पहुंचने वाली बनी सिर्फ दूसरी टीम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने शनिवार को क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को चार विकेट से हरा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली है और दोहरा शतक भी जमा दिया। भारत ने इस मैच में वो मुकाम हासिल किया जो उससे पहले सिर्फ एक ही टीम कर पाई थी।

भारत ने रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल की। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 180 रन बनाए थे। भारत ने यह टारगेट एक गेंद पहले छह विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत ने जमाया दोहरा शतक न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेला गया दूसरा मैच भारत का 300वां टी20 इंटरनेशनल मैच था। वह इस मुकाम को छूने वाली सिर्फ दूसरी टीम है। उससे आगे सिर्फ पाकिस्तान है जिसने 304 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। वहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जीत भारत की 200वीं जीत है। टीम इंडिया इतने टी20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाली पहली टीम बनी है। भारत ने अपना 50वां, 100वां, 150वां, 250वां और 300वां टी20 जीता था। हालांकि, उसे अपने 200वें टी20 में हार मिली थी।