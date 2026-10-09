IND vs SL: दिल्ली से छिनकर इस स्टेडियम को मिली मेजबानी, अचानक बदला भारत-श्रीलंका पहले वनडे का वेन्यू

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड दौरे के बाद भारतीय टीम श्रीलंका के विरुद्ध तीन वनडे और तीन टी-20 मैचों की सीरीज खेलेगी। इस सीरीज की शुरुआत वनडे से होगी। दोनों टीमों के बीच पहला वनडे मुकाबला 13 दिसंबर को खेला जाएगा। यह मैच पहले नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में प्रस्तावित था, लेकिन स्टेडियम में निर्माण कार्य के चलते इसे अहमदाबाद स्थानांतरित कर दिया गया है।

सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला 16 दिसंबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा, जबकि तीसरा और आखिरी वनडे 19 दिसंबर को अहमदाबाद में आयोजित होगा। ऐसे में ये भी हो सकता है कि बेंगलुरु में पहला वनडे 13 को खेला जाए और बाद में दोनों वनडे अहमदाबाद में खेले जाएं।