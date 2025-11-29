IND vs SA Playing 11: रोहित शर्मा के साथ कौन करेगा ओपनिंग, श्रेयस अय्यर की जगह किसे मिलेगा मौका? जानिए क्या हो सकती है भारत की प्लेइंग-11

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टेस्ट सीरीज में बुरी तरह से पिटने वाली भारतीय क्रिकेट टीम अब वनडे सीरीज के लिए तैयार है। दोनों टीमों के बीच पहला वनडे मैच रविवार को रांची के झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत की वनडे टीम के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह केएल राहुल कप्तानी करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि गिल की जगह रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा?

गिल को कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में गर्दन में चोट लगी थी। इसी कारण वह दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेले थे। गिल को ठीक होने में अभी वक्त लगेगा। वहीं वनडे टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर भी टीम में नहीं हैं। उनक पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीसरे वनडे में पसली में चोट लग गई थी। इसी कारण वह सीरीज से बाहर हैं।

कौन करेगा ओपनिंग रोहित शर्मा का तो ओपनिंग करना तय है, लेकिन सवाल ये है कि उनके साथ कौन आएगा। इस रेस में सबसे आगे नाम यशस्वी जायसवाल का है। टेस्ट में वह रोहित के साथ ओपनिंग कर चुके हैं और अब वनडे में भी गिल की गैरमौजूदगी में उनकी दावेदारी मजबूत दिख रही है। टीम में ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं जो ओपनिंग करते हैं लेकिन उनका खेलना मुश्किल दिख रहा है।