IND vs SA Playing 11: रोहित शर्मा के साथ कौन करेगा ओपनिंग, श्रेयस अय्यर की जगह किसे मिलेगा मौका? जानिए क्या हो सकती है भारत की प्लेइंग-11

भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में पहला वनडे मैच खेलेगी। इस सीरीज में शुभमन गिल नहीं है। वह चोट के कारण सीरीज नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह केएल राहुल टीम की कप्तानी करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि रोहित के साथ पारी की शुरुआत कौन करेगा।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टेस्ट सीरीज में बुरी तरह से पिटने वाली भारतीय क्रिकेट टीम अब वनडे सीरीज के लिए तैयार है। दोनों टीमों के बीच पहला वनडे मैच रविवार को रांची के झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत की वनडे टीम के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह केएल राहुल कप्तानी करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि गिल की जगह रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा?
गिल को कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में गर्दन में चोट लगी थी। इसी कारण वह दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेले थे। गिल को ठीक होने में अभी वक्त लगेगा। वहीं वनडे टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर भी टीम में नहीं हैं। उनक पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीसरे वनडे में पसली में चोट लग गई थी। इसी कारण वह सीरीज से बाहर हैं।
कौन करेगा ओपनिंग
रोहित शर्मा का तो ओपनिंग करना तय है, लेकिन सवाल ये है कि उनके साथ कौन आएगा। इस रेस में सबसे आगे नाम यशस्वी जायसवाल का है। टेस्ट में वह रोहित के साथ ओपनिंग कर चुके हैं और अब वनडे में भी गिल की गैरमौजूदगी में उनकी दावेदारी मजबूत दिख रही है। टीम में ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं जो ओपनिंग करते हैं लेकिन उनका खेलना मुश्किल दिख रहा है।
तीसरे नंबर पर विराट कोहली का खेलना भी तय है, लेकिन समस्या नंबर-4 पर खेलने वाले बल्लेबाज की है। इस नंबर पर यूं तो अय्यर का नाम फिक्स है, लेकिन वह इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। ऐसे में तिलक वर्मा को इस नंबर पर मौका मिल सकता है। टी20 में तिलक इस नंबर पर खेल चुके हैं। हालांकि, ऋषभ पंत इस नंबर पर उनको चुनौती दे सकते हैं। नंबर-5 पर कप्तान राहुल होंगे। नंबर-6 पर किसी ऑलराउंडर को मौका मिल सकता है। ये नीतीश कुमार रेड्डी हो सकते हैं। उनके आने से टीम के पास एक गेंदबाजी विकल्प भी होगा। यहां वॉशिंगटन सुंदर से उन्हें टक्कर मिल सकती है। अगर तिलक खेलते हैं तो फिर ऋषभ पंत छह नंबर पर आ सकते हैं।
गेंदबाजों में किसे मिलेगा मौका
रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव के रूप में भारत दो स्पिनरों के साथ उतरेगा ये बात भी तय है। वहीं तेज गेंदबाजी का दारोमदार अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा पर होगा।
भारत की संभावित प्लेइंग-11
केएल राहुल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा।
