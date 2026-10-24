IND vs NZ: न बल्ला चलाया न गेंद फेंकी, फिर भी रिकॉर्ड बुक में नंबर-1 बन गए तिलक वर्मा, जानिए कैसे

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की टी20 टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा शनिवार को रिकॉर्ड बुक में छा गए। वह एक मामले में नंबर-1 बन गए हैं, लेकिन न ही उन्होंने बल्ला चलाया और न ही गेंद फेंकी। फिर भी तिलक ने एक लिस्ट में बादशाहत हासिल कर ली है। उन्होंने यह कमाल किया भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टी20 मैच में।

टीम इंडिया ने पहला मैच अपने नाम किया था। दूसरे मैच में भारत की नजरें अपनी बढ़त को दोगुना करने पर है। टीम इंडिया ने इस मैच में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तिलक ने किया कमाल भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को अच्छी शुरुआत नहीं करने दी। पावरप्ले में भी न्यूजीलैंड ने अपने तीन विकेट खो दिए थे और इसमें से दो में तिलक का हाथ था। तिलक ने दो कैच पकड़े और इसी के साथ वह एक कैलेंडर ईयर में टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले फील्डर बन गए। उन्होंने 2026 में अभी तक 26 कैच पकड़े हैं। अभी भारत को इस मैच के बाद तीन मैच और खेलने हैं तो जाहिर तौर पर तिलक के कैच पकड़ने की संख्या में इजाफा होगा।