IND vs NZ 2nd T20I Playing-11: वैभव सूर्यवंशी का इंतजार खत्म, ईशान किशन की जगह मिला मौका; टीम इंडिया ने किए दो बदलाव

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने शनिवार को क्राइस्टचर्च के हेग्ले ओवल मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टीम इंडिया इस मैच में दो बदलावों के साथ उतरी है।

ईशान किशन चोट के कारण इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। उन्हें पहले मैच में ग्रोइन में चोट लगी थी। बीसीसीआई ने कल ही उनके न खेलने की जानकारी दे दी थी। वहीं, मयंक यादव को भी टीम में मौका नहीं मिला है।